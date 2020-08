China adquiere activos estadounidenses en Latinoamérica: ¿una rivalidad con EEUU o puro negocio?

Las empresas estatales chinas State Grid y Three Gorges adquirieron importantes activos, incluidos los estadounidenses, en los mercados eléctricos de Brasil, Chile y Perú. Los expertos analizan si la expansión de China en América Latina es parte de una rivalidad con Estados Unidos.

El sector de transmisión y distribución eléctrica en América Latina se vio recientemente revolucionado por la irrupción de los conglomerados estatales chinos State Grid y Three Gorges en los mercados de Chile y Perú y por la continua ampliación de sus negocios en Brasil, escribe el portal Diálogo Chino.

Según el medio, el 60% de la inversión de State Grid fuera de China se realizó en Brasil, alcanzando un monto de 12.400 millones de dólares. Esas inversiones le aseguraron a State Grid el control del 10% de las redes de alta tensión y el 14% del segmento de distribución en el mercado brasileño.

Por su parte, Three Gorges tiene activos en Ecuador, Bolivia, Chile y en Brasil, donde participa de la operación de 17 centrales hidroeléctricas y 11 parques eólicos.

En abril de 2020, la compañía china compró los activos de la estadounidense Sempra Energy en Perú por un monto de 3.590 millones dólares, haciéndose así del 83,6% de la compañía Luz del Sur, que distribuye electricidad a más de un millón de clientes, como también a una constructora y una generadora, informa el artículo de la plataforma.

El reemplazo de los capitales estadounidenses por los chinos en Latinoamérica indica la disposición de China a pagar por activos energéticos niveles que ningún otro competidor ha demostrado querer desembolsar. Al mismo tiempo, la estrategia china tiene "un componente geopolítico innegable" y "se da en el contexto de la guerra comercial entre China y Estados Unidos", observan los autores de la publicación.

🇺🇲🇨🇳 Los gobiernos latinoamericanos que buscaban nuevos caminos hacia el desarrollo sostenible dieron una cálida bienvenida a China cuando esta debutó en la región a mediados de la década de 2000 👇 https://t.co/MNPSc5MDSf — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) July 23, 2020

Sin embargo, el director del Centro de estudios de América Latina de la Universidad de Anhui, Fan Hesheng, no cree que la compra de activos estadounidenses forme parte de una estrategia de China para retirar el capital de EEUU de la región.

"No existe tal estrategia en China, no forma parte de los planes del Gobierno chino o de las empresas chinas. El verdadero objetivo de las empresas chinas es ampliar sus intereses comerciales en América Latina", asegura el analista, consultado por Sputnik.

El experto considera que la inversión china es una cooperación mutuamente beneficiosa para el gigante asiático y América Latina.

"No creo que las inversiones chinas estén destinadas a aumentar la influencia en América Latina. (…) Los países de América Latina están tratando de atraer la inversión china, especialmente aquellos que ahora están en condiciones de pandemia. (...) Es una cooperación mutuamente beneficiosa para las empresas y los países receptores", subrayó.

Las inversiones chinas en América Latina han acumulado 386.800 millones de dólares en 17 años, dice Fan Hesheng.

🇺🇲🇨🇳 Las diferentes respuestas ante la pandemia tienen su impacto en América Latina y sobretodo genera una mayor amenaza intervencionista norteamericana en Venezuela 👇https://t.co/nlavlh2fZ9 — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) April 4, 2020

Mientras tanto, la transferencia de acciones de EEUU se debe a que su economía se está contrayendo, según el analista. "Por voluntad del Gobierno estadounidense, sus inversiones extranjeras se transfieren al interior. Esto se debe a una iniciativa de EEUU".

"Pero debido a que parte del capital estadounidense se ha ido, todavía hay vacíos para la inversión. Y no está claro que China ocupe ese lugar. Tal vez sean compañías de Europa u otros países", agrega.

El analista señala que EEUU sigue siendo el mayor inversor en América Latina. Si se comparan los volúmenes de comercio de China y EEUU con América Latina, la diferencia sigue siendo muy grande, comenta.

Al mismo tiempo, Fan Hesheng reconoce que "China tiene una fuerte presencia en América Latina. Surge una verdadera presión sobre Estados Unidos. Les parece que China está infringiendo sus intereses en América Latina. Pero de hecho, China ni siquiera tiene eso en mente".

"No hay rivalidad entre EEUU y China en Latinoamérica", subraya el experto y agrega que la inversión china en América Latina es beneficiosa no solo para China, sino también para el propio EEUU: si vende activos, necesita un comprador. Según Fan Hesheng, "es una necesidad mutua y no hay competencia".

"Nuestras inversiones en América Latina, en cambio, promueven los intereses estadounidenses porque contribuyen al desarrollo de América Latina. Y su desarrollo, a su vez, le interesa a Estados Unidos. Si EEUU invierte en un mercado en crecimiento, obtendrá un mayor beneficio", concluye el analista.