La energética española Iberdrola paraliza millonario proyecto en México

El proyecto preveía la construcción de una planta capaz de generar 1.204 megavatios de potencia que implicaría además la creación de unos 2.000 puestos de trabajo directos en la región y unos cuantos miles más indirectos.

Un proyecto de futuro incierto

Supuestos desacuerdos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el órgano estatal regulatorio mexicano en materia energética, en el contexto de laen este campo del presidente Antonio Manuel López Obrador, habrían provocado que Iberdrola retirase el proyecto, declaró a la publicación Reforma el alcalde Tuxpán, Juan Antonio Aguilar Mancha. Según explicaron a Sputnik desde Iberdrola, la compañía se abstiene de hacer valoraciones al respecto hasta obtener datos más precisos a través de su oficina de Comunicación en México.

En principio las obras debían iniciarse a finales del próximo mes de julio o inicios de agosto. El proyecto entrañaba la construcción de varios elementos: dos unidades turbogeneradoras de gas, una turbina de vapor, dos generadores de vapor por recuperación de calor, tres generadores eléctricos asociados a las turbinas de gas y de vapor.

Checa la entrevista de @FerBetancourt9 Antonio Aguilar Mancha, Alcalde de Tuxpan, Veracruz sobre la cancelación del proyecto de inversión de Iberdrolahttps://t.co/JduIJ6nect — Carlos Torres 🇲🇽 #QuédateEnCasa (@CarlosTorresF_) June 24, 2020

La decisión de la CFE

La central en Tuxpan se encuadraba dentro de un plan, por el que Iberdrola contemplaba destinar una inversión de 5.000 millones de dólares a la construcción de una central de cogeneración en San Juan del Río (Querétaro), y un parque fotovoltaico en Puebla. El alcalde de Tuxpan declaró estar consternado por el fracaso del proyecto. "Es una inversión que iba a dar unimportante a Tuxpan e iba a generar miles de empleos", declaró a los medios Aguilar Mancha, quien asegura que Iberdrola tenía "todo en orden" e hizo todo "de manera transparente", tramitando los permisos con los municipios "oportunamente".

Ha sido el Gobernador del Estado de Veracruz, Cuitláhuac García, quien informó de que el proyecto de la central térmica en Tuxpan cobrará un nuevo impulso por la decisión de la Comisión Federal de Electricidad de abrir las licitaciones del proyecto a otras empresas tras recibir el visto bueno de la Secretaria de Energía, Rocío Nahle. Y lo hizo a través de la red Twitter:

Desde acá por Tempoal me comuniqué con nuestra amiga Rocío Nahle, Sria. de Energía, y me ha confirmado que el proyecto para Tuxpan se mantiene, pero que es de la @CFEmx y la empresa del estado licitará su construcción donde empresas veracruzanas tendrán la oportunidad de trabajar pic.twitter.com/5kbOPtEdxW — Cuitláhuac García (@CuitlahuacGJ) June 24, 2020

Según el alcalde de Tuxpan, la razón de la retirada de Iberdrola radica en lade la CFE para suministrar el gas. Y esta negativa se explicaría porque el gas debe llegar a través del gaseoducto Sur de Texas-Tuxpan, cuya capacidad se reserva la empresa estatal . Y no ha habido acuerdo con CFE en este sentido. Por otra parte, el proyecto ya se detuvo anteriormente con motivo de la disputa en torno a la adjudicación de los contratos laborales, terreno en el que chocaron dos organizaciones sindicales: el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) y la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).

La llegada de la pandemia de coronavirus a México provocó otro parón en el arranque de las obras. En el momento actual, no se ha extendido ningún permiso para reanudar los preparativos, en los que se llevan invertidos unos 40 millones de dólares.

La posición del Gobierno de México

Aparte del alcalde de Tuxpan (perteneciente al PAN), representantes del espectro político opositor lamentan también lo ocurrido en torno al proyecto de Iberdrola, de cuyo fiasco acusan a las políticas lideradas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Expropiación moderna.



Es lo que el gobierno hace con Iberdrola. El gobierno le aplica la aburridora para que la empresa abandone y así se roba el proyecto intelectual de una empresa y su inversión.



En ese proceso el gobierno destroza los empleos y ahuyenta la inversión. — Julen Rementeria (@julenrementeria) June 24, 2020

Julen Rementería, senador del Partido de Acción Nacional (PAN), ha acusado a la CFE de orquestar "complicaciones artificiales". Rementería habla de "expropiación moderna" y de pretender "robar el proyecto intelectual". López Obrador es partidario de incrementar la soberanía energética de México mediante un refuerzo del control estatal del sector, pues ha asegurado que anteriores Gobiernos mexicanos favorecieron con contratos a empresas como Repsol y la misma Iberdrola, con una presencia en el mercado mexicano del 15%.

"Decirle a los de Iberdrola y a todos los de estas empresas que está abierta la posibilidad de diálogo para llegar a un acuerdo”, declaró a medios mexicanos el pasado 17 de junio, luego de denunciar prácticas monopolistas.

"Se acabó el saqueo", llegó a decir en rueda de prensa el 16 de junio. "Ahora hay inconformidad porque las empresas eléctricas particulares extranjeras, sobre todo las españolas, tenían el gran negocio de cobrar a precios elevadísimos la energía eléctrica, se le tenían que pagar hasta subsidios y estaban en un plan, en un contubernio con las autoridades para destruir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a la empresa pública de México, de la nación”, denunció.

Mediante el influyentismo en pasadas administraciones, empresas eléctricas extranjeras obtuvieron contratos que ponían en desventaja a la @CFEmx, por eso el Presidente @lopezobrador_ nos ha instruido a revisar contratos y poner orden. pic.twitter.com/NsDmNfBvV9 — Manuel Bartlett (@ManuelBartlett) June 17, 2020

¿Posible daño al medioambiente?

Por otra parte, el proyecto de Iberdrola tampoco contaba con el beneplácito de las comunidades asentadas en la zona de su futura edificación, pues el posible impacto ambiental de la planta había generado inquietud entre los habitantes de los municipios de Sabanillas y Tamiahua.

Según el líder de su comunidad agraria, Rubén Cruz Sagastume, los pobladores no tienen datos de las obras adicionales para conectar con el gasoducto Texas-Tuxpan y llevar así el gas. A tal efecto Iberdrola ha adquirido ya 20 hectáreas de terreno, pero no informa de los posibles daños al entorno natural, habida cuenta de que, según este líder agrario, la compañía española no aporta ningún estudio de impacto medioambiental.