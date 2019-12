¿Cuánto ha recibido Huawei en incentivos del Gobierno chino?

Huawei pudo haber ahorrado unos 75.000 millones de dólares gracias al apoyo brindado por Pekín. Este incentivo, que le ayudó a llegar a la cima de la industria global de telecomunicaciones, no se compara con la ayuda recibida por sus rivales de sus respectivos gobiernos, de acuerdo con The Wall Street Journal.

El apoyo brindado por el Gobierno chino permitió a Huawei ofrecer condiciones más generosas en sus contratos y rebajar los precios de sus bienes un 30%, señala el autor del artículo, Chuin-Wei Yap.

Huawei consiguió acumulargracias a los préstamos, líneas de crédito y otro tipo de ayuda otorgados por los acreedores públicos. En particular, el gigante ahorróluego de que las autoridades chinas le ofrecieran deducciones y exenciones de impuestos entre 2008 y 2018 con el objetivo de impulsar el desarrollo del sector tecnológico.

Además, Huawei pudo haber disfrutado de unos 1.600 millones de dólares gracias a los subsidios y unos 2.000 millones de dólares alcanzados a raíz de los descuentos hechos durante las operaciones de adquisición de tierra, según el medio. De hecho, los subsidios de Huawei superaron 17 veces los de la empresa finlandesa Nokia y los de la sueca Ericsson.

Los datos financieros públicos revelaron que Huawei adquirió más de una docena de parcelas estatales para sus campos de investigación en las subastas celebradas entre 2014 y 2018, en las que compitieron en su mayoría sin rivales. La empresa pagó tan solo entre el 10 y el 50% del precio promedio atribuido a espacios similares, situados en la ciudad china de Dongguan.

En las últimas dos décadas, el Banco de Desarrollo de China y el Banco de Exportación e Importación de China ofrecieron a los consumidores de los bienes de Huawei líneas de crédito por un valor de 30.000 millones de dólares.

Desde Huawei comentaron que los acreedores —en su mayoría extranjeros y no de China— financiaron tan solo un 10% de sus necesidades a finales del año pasado; para el resto, la empresa utilizó su propio flujo de caja y de operaciones comerciales.

En un comunicado, el gigante chino destacó haber recibido un pequeño número de subsidios no materiales como exenciones fiscales que no eran del todo inusuales, tal y como lo consideran los analistas de The Wall Street Journal, y que fueron asequibles también para otras empresas del sector.

Los datos oficiales señalan queotorgaron asistencia crediticia por un valor de unos 10.000 millones de dólares a su sector tecnológico nacional en 2018. En 2017,autorizó garantías crediticias por un valor de 30.000 millones de dólares a sus empresas exportadoras, mientras que el mayor competidor estadounidense de Huawei,, pudo haber contado desde 2000 con unos 44.500 millones de dólares en subsidios, préstamos, garantías y subsidios federales.

A la hora de realizar su investigación, Chuin-Wei Yap se valió de las bases de datos con información crediticia, registros de la empresa china y reportes publicados por los medios estatales de China. El estudio se basa en el valor nominal de los préstamos, que no equivale al volumen de subsidios otorgados a la empresa. La metodología utilizada por el periodista excluyó otras formas de apoyo asequibles para Huawei, como beneficios impositivos, disminución de impuestos sobre los bienes inmuebles y subsidios otorgados a las materias primas.

Hoy en día, Huawei intenta liderar el traspaso al uso de las redes inalámbricas 5G a nivel mundial. Aunque muchas empresas del sector cuentan con apoyo financiero brindado por sus Gobiernos, la asistencia ofrecida por Pekín es la que causa más polémica en los medios de comunicación occidentales.

En mayo de 2019, Huawei apareció en la lista negra de EEUU y se le prohibió a las compañías tecnológicas del país norteamericano hacer negocios con esta empresa. Washington acusa a Huawei de espiar a sus clientes, por lo que busca convencer a sus aliados europeos para que dejen de adquirir los equipos de la compañía china. A su vez, los directivos de Huawei han rechazado en repetidas ocasiones estas acusaciones.