¿Ha llegado a su fin la era de las sanciones antirrusas?

EEUU ya no tiene más razones por las que podría sancionar a Rusia, opina un periodista estadounidense en su artículo para Forbes. Kenneth Rapoza subraya que el único motivo sería el odio hacia este país euroasiático gobernado por el 'villano de película de James Bond' Vladímir Putin.

Los rumores en el mercado de que halcones de EEUU como Marco Rubio podrían atacar los bonos estatales de Rusia con sus sanciones habían estado circulando desde que Trump ocupara el cargo del presidente.

El exfiscal especial Robert Mueller finalizó su investigación acerca de la posible injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de EEUU en abril pasado. Mueller no encontró pruebas de una colusión entre el presidente Trump y Moscú, lo que estuvieron negando tanto el Kremlin como la Casa Blanca.

"Ahora su investigación está finalizada, el testimonio del exfiscal especial ante el Congreso fue una total metedura de pata para los demócratas y los políticos que buscaban vincular a Trump con la Rusia infame", escribe Rapoza en su artículo para Forbes, citando la opinión del gerente de un fondo de cobertura que prefirió mantener su anonimato.

Una noche antes del 24 de julio —el día en que Mueller compareció ante el Congreso—, el volumen del fondo VanEck Russia disminuyó desde los seis millones de acciones a 4,2 millones. El 26 de julio el volumen volvió a aumentar hasta 5,5 millones de acciones, mientras que el precio de cada una alcanzó los 23,64 dólares.

Cada vez hay menos motivos para sancionar a Rusia

Rusia ha sido considerada como el mejor mercado emergente desde comienzos del 2019. VanEck Russia subió un 26% a partir de aquel entonces, mientras que el segundo mercado emergente, Brasil, aumentó tan solo un 18,9%. Mientras, las compañías petroleras y gasísticas de Rusia han estado sujetas a las sanciones occidentales desde el verano del 2014 debido a la involucración del país en el conflicto en el este de Ucrania.

"Una vez que Donald Trump había sido elegido presidente de EEUU, las sanciones impuestas por Ucrania se transformaron en castigo de Rusia por la victoria del político republicado en las urnas, que se hizo posible gracias a la supuesta injerencia del Kremlin", escribe el periodista.

Otra causa por la que Rusia fue sometida a las sanciones de EEUU fue su intento de impedir el "pasatiempo favorito de Washington", un cambio de poderes en Oriente Medio, incluida Siria.

"Pasamos de Ucrania a Trump y Siria para seguir apretando las tuercas a las empresas de petróleo y de gas, como Gazprom, y los bancos estatales, como Sberbank. Ambas entidades son parte vital de la economía rusa", recalca.

Ahora, cuando la historia acerca de la injerencia rusa en las elecciones ha caído en el olvido, las únicas amenazas para Moscú siguen siendo los conflictos en Ucrania y Siria, considera el periodista. Sin embargo, Rapoza recuerda que, a día de hoy, Ucrania tiene nuevo presidente, Volodímir Zelenski, y nuevos círculos políticos que no tratan tan mal al país vecino como la Administración anterior, encabezada por Petró Poroshenko.

El autor no descarta la posibilidad de que la crisis en Siria pueda volver a escalar. En este caso, Rusia seguirá apoyando al presidente sirio, Bashar Asad. Sin embargo, si no se produce una directa colisión entre Washington y Moscú, no habrá cambios considerables en este frente que pudieran "alentar a los amantes de las sanciones antirrusas".

"La conclusión de la investigación de Mueller reduce la necesidad del Congreso de EEUU de introducir sanciones adicionales a Rusia", declaró Federico Kaune, jefe del departamento de mercados emergentes en UBS Asset Management.

A menos que venga una sorpresa de Ucrania (lo que es poco probable), Siria (posible) e Irán, a causa de una supuesta violación de las sanciones de EEUU (posible), se puede deducir que la escalada de sanciones contra las corporaciones rusas ha llegado a su fin.

"De esta manera se eliminará un serio viento que impedía las inversiones en Rusia. Eso significa que la economía del país asiático ha logrado salir de los actuales atascos provocados por sanciones", concluye el periodista.