La chica del clima de Argentina, en un acalorado debate sobre economía en televisión (vídeos)

La actriz y modelo ha dejado en claro muchas veces que es mucho más que su tan alabada imagen. Otra vez dio prueba de ello: Pérez, que se encuentra haciendo temporada teatral en la ciudad de Mar del Plata, estaba en el piso de 'Gente opinando', un programa televisivo de la tarde, y no ocultó su opinión sobre temas delicados en la sociedad argentina.

Además de ella y los panelistas, se encontraba el economista Javier Milei, un economista mediático conocido por su defensa efusiva de los economistas liberales y su aversión a las corrientes estatistas, en particular el keynesianismo.

En un determinado momento del programa, la discusión derivó en el tema del rol del Estado en la economía, particularmente en el actual contexto de crisis que atraviesa Argentina. La modelo, también estudiante avanzada de derecho, se manifestó contraria a la idea planteada por Milei de que "el Estado es un robo".

​En ese momento, Sol Pérez le retrucó que los impuestos son necesarios para proveer servicios a la gente que más lo necesita, particularmente en un país en el que hay hambre y pobreza, y que el problema es la gestión de los recursos recibidos por el fisco.

El economista le respondió de manera vehemente y le recomendó que hiciera beneficencia con su sueldo. Es más, dijo que la redistribución de la riqueza era violenta y lo comparó con poner un arma en la cabeza de alguien para coartar su libertad, acusándola de defender ideas violentas.

Sol Perez a Javier Milei: "¿Quién te dijo que no leo?", jajaja, me mueropic.twitter.com/6GwVoM9s6y — Jorge (@buamdenjorge) 18 de febrero de 2019

​Pérez defendió su postura durante un buen rato, pero el economista la trató de "bruta" e ignorante en economía por no haber leído a autores vinculados a la escuela austríaca como Friedrich von Hayek. Ante tales acusaciones, la chica del clima se levantó del panel y se rehusó a seguir discutiendo en esos términos.

"Me dijiste que no estaba preparada para discutir, el que no está preparado para discutir sos vos. Me dijiste chorra, violenta y pusiste un ejemplo divino de querer ponerme un arma en la cabeza", dijo Sol Pérez.

Luego del violento debate, la joven se retiró del estudio y denunció en Twitter la postura de Milei, a quien describió como misógino.

Mas que economía tenes que ver si alguien te enseña a respetar a las mujeres, asqueroso @JMilei — Maria Sol Perez #lachicadelclima (@SolPerez) 18 de febrero de 2019

​Por otra parte, recibió el apoyo de muchos seguidores, que comentaron sus dificultades en acceder a servicios públicos por temas económicos.

Gracias @SolPerez hay muchas personas q no tenemos la posibilidad de pagar para estudiar. Para pagar un hospital privado y vamos a los hospitales públicos donde están personas maravillosas q dan su vida por las de muchas otras — Romi Godoy 🚦 (@RominaGod) 18 de febrero de 2019

