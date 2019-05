El mundo contra EEUU: сuán capaces son los sistemas alternativos al dólar

Los aliados y los adversarios de Estados Unidos están tratando de evitar que Washington controle el comercio internacional y crean sus propios sistemas que eviten el uso de la moneda estadounidense, informa el diario The Wall Street Journal.

El comercio mundial se lleva a cabo en dólares, lo que le permite a EEUU realizar el seguimiento de cualquier producto que se importe o se exporte por cualquiera a cualquier lugar. Este hecho hace que los adversarios de EEUU sean vulnerables a las sanciones comerciales.

"Con los nuevos sistemas, el dólar continuará dominando en el comercio internacional, pero se reducirá la capacidad de Washington de imponer sus políticas y aplicar sanciones por todo el mundo", opinan los autores del artículo.

El catalizador de los intentos de crear sistemas de pago alternativos fue la decisión del presidente de EEUU, Donald Trump, de retirarse del acuerdo nuclear con Irán y renovar las sanciones contra este país, señala el medio estadounidense.

Europa

El esfuerzo europeo en crear su propio sistema puede ser la amenaza más seria para el dominio de Estados Unidos, según el diario.

"Quiero que Europa sea un continente soberano, no un vasallo, y eso significa contar con herramientas de financiación totalmente independientes", dijo el ministro de Finanzas francés Bruno Le Maire en una rueda de prensa el año pasado.

Los planes de evitar el dólar aparecieron en Europa después de que EEUU amenazara con tomar medidas contra Swift —el sistema con sede en Bélgica que los bancos utilizan para comunicarse entre sí sobre los movimientos de dinero— si no se cortaran las transacciones con los bancos de Irán. En respuesta, Alemania, Francia y el Reino Unido decidieron crear Instex, mecanismo financiero para el comercio con Irán.

El sistema, que aún no está operativo, se basará en el euro, la segunda moneda más utilizada en el comercio internacional. Inicialmente, permitirá el comercio con Irán de bienes no cubiertos por las nuevas sanciones de Estados Unidos, como productos de consumo y medicinas. Es necesario porque las sanciones de Estados Unidos prohíben las transacciones en dólares con los bancos iraníes, incluso las de bienes no sancionados. Una vez en funcionamiento, los miembros de Instex podrían ampliarlo para cubrir cualquier comercio con Irán, explica el medio.

La India

La India también mostró su descontento respecto a las sanciones contra el comercio con Irán. Teherán es un socio comercial de Nueva Delhi desde hace mucho tiempo, y los indios también necesitan su petróleo. Por lo tanto, desde noviembre, allí opera un sistema alternativo. Los datos sobre el transporte de mercancías muestran que varias empresas internacionales ya lo utilizan, observa el diario.

Aunque se supone que facilita el comercio que involucra solo a entidades y bienes que no están bajo las sanciones de EEUU, una revisión del Wall Street Journal de los registros aduaneros de la India muestra que está permitiendo a las empresas comerciar con entidades iraníes mencionadas en la lista de sanciones de Estados Unidos.

China y Rusia

China y Rusia también quieren promover sus propios sistemas que eviten el control de Washington. Además, ambos países concluyen acuerdos comerciales en yuanes y rublos en vez de la moneda estadounidense.

En 2013, menos del 7% del comercio entre China y Rusia se realizó en yuanes y rublos, señala el diario con referencia a los datos del año pasado del banco ING Groep. En 2017, fue más del 18%.

El esfuerzo de China para desarrollar sistemas de pago distintos al del dólar es significativo porque es la segunda economía más grande del mundo, con un enorme papel en el comercio mundial, subrayan los autores.

El Sistema Internacional de Pagos de China, que entró en funcionamiento en 2015, es operado por el Banco Popular de China. Hasta ahora, se utiliza solo para transacciones en yuanes y usa Swift para mantener comunicación sobre las transacciones. No obstante, muchos analistas del comercio internacional estiman que el sistema chino evolucionará hasta convertirse en uno que permita un comercio global basado en el yuan sin utilizar Swift.

