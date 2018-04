Dos opciones demoledoras con las que China puede 'bombardear' EEUU

© AP Photo/ Sun Li Las armas reales asoman en la guerra comercial entre China y EEUU

El 3 de abril, la Oficina del Representante Comercial de EEUU (USTR) anunció que iba a aplicar aranceles a las importaciones de 1.300 productos chinos por un valor total de 50.000 millones de dólares. Dos días después, el presidente Donald Trump afirmó estar dispuesto a subir los aranceles por un valor de 100.000 millones de dólares.

A su vez, el Ministerio de Comercio de China anunció la aplicación de aranceles comerciales contra 128 productos provenientes de EEUU. Pekín también dio a entender que podría también tomar medidas contra las importaciones de portadores de energía de EEUU.

Aunque la atención principal se vio atraída por el aumento de los aranceles sobre las importaciones de soja estadounidense, las medidas de respuesta de China también incluyeron un aumento en los aranceles para una serie de productos petroquímicos estadounidenses, así como propano licuado.

Sector energético

El gigante asiático es el mayor comprador regional de petróleo estadounidense, así como de gas natural licuado. Las materias primas podrían verse arrastradas en la guerra comercial si las tensiones siguen creciendo, advirtieron Heesu Lee y Stephen Stapczynski en su artículo para Bloomberg.

Los autores citaron a Will Yun, analista de crudo de la empresa Hyundai Futures Corp, quien observó que Pekín se da cuenta de una posible reacción dolorosa de EEUU a las medidas que involucren el sector energético, por lo tanto, los usaría con cuidado.

"China puede negarse en cualquier momento a las importaciones de portadores de energía estadounidenses, porque existen otras fuentes de suministro. Para EEUU el sector energético es un aspecto muy sensible. Los países pueden, finalmente, solucionar el conflicto y llegar a un acuerdo. China no va a tocar los suministros de energía en la etapa temprana de la disputa comercial. Este as bajo la manga lo intentarán utilizar de manera sabia".

Según las estimaciones de Citigroup, en 2017, el volumen de las importaciones de petróleo de EEUU a China se duplicó en comparación con el año anterior y alcanzó un promedio de 435.000 barriles por día.

El valor nominal total del petróleo estadounidense importado por China fue de unos 8.240 millones de dólares. China es también el mayor comprador mundial de gas natural licuado de EEUU: en el IV trimestre, el volumen de las importaciones por parte de China alcanzó unos 750 millones de metros cúbicos por día.

​Bonos del Estado

© REUTERS/ Joshua Roberts Secretario del Tesoro: hay potencial para una guerra comercial entre EEUU y China

Mientras tanto, no es la única carta que podría jugar China en el enfrentamiento comercial y económico con Estados Unidos. El país asiático tiene también una 'opción nuclear': la venta de bonos del Tesoro estadounidense, advirtieron los financistas estadounidenses en comentarios a la agencia Reuters.

China es el mayor propietario soberano del mundo (además de la Reserva Federal de EEUU) de los bonos gubernamentales estadounidenses: a finales de enero de 2018, poseía títulos de la deuda de EEUU por un valor de 1,17 billones de dólares.

Los expertos reconocieron que en caso de una venta considerable de estos bonos del Estado por parte de China, EEUU enfrentará un aumento significativo de las tasas de interés.

Sin embargo, al igual que en el caso de la energía y las importaciones de petróleo estadounidense, los expertos señalaron que China no aplicará esta medida de inmediato.