Nueva Zelanda llama a reanudar consultas de libre comercio con Rusia

MOSCÚ (Sputnik) — La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, apoyó al titular de Exteriores, Winston Peters, que llamó a reanudar las negociaciones sobre un tratado de libre comercio con Rusia suspendidas en 2014, comunicó el periódico New Zealand Herald.

"La primera ministra, Jacinda Ardern, respaldó el llamamiento del canciller, Winston Peters, a establecer libre comercio con Rusia, declarando que Nueva Zelanda debe buscar comerciar a pesar de las sanciones impuestas, como lo hacen otros países", dice el medio.

La primera ministra subrayó que las consultas con la UE siguen siendo la prioridad pero defendió la postura de Peters sobre Rusia.

Explicó que su país debe lograr la eliminación las barreras no arancelarias impuestas contra el comercio con Rusia.

Previamente Peters abogó por promover las negociaciones sobre libre comercio con Rusia congeladas después de que Crimea formara parte de Rusia en marzo de 2014.

En particular, destacó que las cuestiones sobre el cumplimiento de derechos humanos no impidieron la firma de tratados de libre comercio con otros países, y Rusia no debe ser una excepción.

Lea también: Canadá y Nueva Zelanda: aún no hay acuerdo sobre el futuro del TPP

Al mismo tiempo, el ministro de Exteriores de Nueva Zelanda recordó que tanto la UE como el Reino Unido tienen "comercio substancial" con Rusia.

Señaló también que no hay pruebas de la implicación de Moscú en el derribo del vuelo malasio MH17 sobre Donbás en 2014, ni de la injerencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016.

Para Peters, esperar a los resultados de la investigación en estos casos para reanudar las consultas sobre libre comercio con Rusia es una "pérdida de tiempo".