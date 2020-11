Dinamarca sacrificará hasta 17 millones de visones para detener una mutación del coronavirus

Desde hace varios meses, en Dinamarca se han estado detectando casos de coronavirus en granjas de visones en la región norte de Jutlandia y en otras partes de Europa. En el país, los casos de infección de estos animales a humanos se están extendiendo rápidamente y 12 personas se han infectado, indican las autoridades.

