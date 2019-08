Macron y Bolsonaro se enfrentan por los incendios en la Amazonía

"Nuestra casa está en llamas. Literalmente. La selva amazónica, los pulmones que producen el 20% del oxígeno de nuestro planeta, está en llamas. Es una crisis internacional. Miembros de la cumbre del G7, ¡discutamos este primer pedido de emergencia en dos días!", escribió Macron en Twitter.

El presidente brasileño no demoró en responder.

"Lamento que Macron busque obtener ganancias políticas personales en una cuestión interna de Brasil y otros países amazónicos. El tono sensacionalista con el que se refiere no hace nada para resolver el problema", afirmó.

Tras aclarar que el gobierno se encuentra "abierto al diálogo, basado en datos objetivos y respeto mutuo", el presidente brasileño aseguró que la propuesta de Macron de discutir los incendios en el G7 demuestra una "mentalidad colonialista equivocada".

Noruega y Alemania han decidido suspender su participación en el Fondo Amazonía y el consecuente giro de más de 60 millones de dólares destinados a proyectos para combatir la devastación del área conocida como el "pulmón del planeta", alegando una falta de compromiso del actual Gobierno brasileño para combatir la deforestación.

"Escandalosas mentiras"

Poco antes, el presidente brasileño había insinuado que organizaciones no gubernamentales podrían estar causando los incendios. Kumi Naidoo, secretario general de Amnistía Internacional, respondió que el grupo ha documentado incendios intencionales e invasiones ilegales de tierras en la Amazonía en una región alcanzada por los focos de incendio.

"En vez de divulgar escandalosas mentiras o negar la escala de la deforestación en curso, instamos al presidente a tomar medidas inmediatas para detener los incendios", dijo Naidoo.

Visiblemente molesto por las repercusiones negativas en el exterior tras haber deslizado la presunta culpabilidad de esas organizaciones, Bolsonaro atacó también al periodismo.

"Es increíble lo que la prensa brasileña hace con el país. Estamos en una nueva época. Así como en el pasado acabaron los dactilógrafos, la prensa está acabando. No se busca la verdad ahí. Quien no lee el diario no está informado y quien lo lee está desinformado", reclamó Bolsonaro, en diálogo con periodistas en Brasilia.

Durante su carrera política, Bolsonaro se ha mostrado escéptico del calentamiento global y ha sido cuestionado internacionalmente por el curso de la política ambiental oficial, que para muchos ha quedado subordinada al agronegocio y la explotación minera.