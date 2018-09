Reino Unido: ¿un cóctel de mentiras?

© AP Photo / Matt Dunham Occidente usa el caso Skripal para imponer una nueva ola de sanciones contra Moscú

En su intervención la pasada semana ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el representante permanente de Rusia ante el organismo, Vasili Nebenzia, explicó punto por punto las inconsistencias de la investigación del caso Skripal realizada por las autoridades británicas. Rusia "esperaba oír algo nuevo" en la ONU por el caso Skripal, pero "escuchó un cóctel de mentiras", dijo Nebenzia.

En este contexto, justo un día antes de que los investigadores británicos revelaran sus últimos 'avances' en el caso Skripal, el diario The Independent publicó un artículo bajo el título '¿Cómo afectaría al aeropuerto de Heathrow un ataque con Novichok?'.

La pregunta no fue retórica. En la página web del medio hay un sondeo abierto que pregunta a los lectores si temen, o no, un posible ataque con agentes nerviosos en lugares públicos por parte de Rusia. Y el resultado fue increíble: el 43% de los encuestados dijeron que sí. Algo que no llama la atención, pues los medios británicos no dejan de asustar al público con cosas cada vez más apocalípticas.

"Bruhn NewTech, una empresa que produce software para mejorar la protección contra amenazas o ataques en aviones y aeropuertos, se preguntó qué pasaría si en vez del intento de asesinato contra el ex agente doble ruso Serguéi Skripal y su hija, atacaran un objetivo más importante en su viaje para tomar el avión en la terminal cinco de Heathrow", reza un pasaje de la pieza.

Lo que sí llama la atención es que el artículo apareciera cuando las autoridades británicas aún no habían revelado los detalles de los presuntos autores del ataque contra los Skripal. La lógica indica que los acontecimientos debieron darse al revés, es decir, que el estudio de Bruhn NewTech respondiera precisamente a los nuevos datos revelados por la investigación.

Una coincidencia que bien podría ser incluida en la lista de las cosas raras y de las incoherencias que envuelven al caso Skripal a las que se refirió el embajador de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, en su intervención en el Consejo de Seguridad.

A estas alturas parece muy difícil alterar el curso actual de la política de Occidente hacia Rusia. Reconocer ahora que no hay pruebas suficientes para implicar a Rusia en el ataque a los Skripal sería un suicidio político para los líderes de la campaña antirrusa.

Sin embargo, hay quienes dicen que el caso Skripal no es más que un episodio en la larga rivalidad histórica entre Rusia y Reino Unido que pasará sin pena ni gloria.