Los Juegos Olímpicos ¿otra vez en riesgo?

La capital nipona tenía todo listo para celebrar unos Juegos grandiosos, como se dice siempre de la mayor cita deportiva, pero unos meses antes, a finales de 2019, la aparición del coronavirus en la ciudad china de Wuhan, y su posterior avance hacia Europa y otros continentes, obligó a posponer la fecha para 2021.

Sin embargo, el inicio del año, con nuevos récords de contagios en muchos países y con el riesgo de que las vacunas no terminen de lograr la inmunidad de rebaño requerida, ya se manejan hipótesis sobre una posible cancelación definitiva de los Juegos.

Un medio de prensa británico dejó caer lo de la posible cancelación definitiva, con lo cual el movimiento olímpico no tendrá más juegos hasta la edición de París en 2024, y tanto los japoneses como el Comité Olímpico Internacional (COI) corrieron a ofrecer sus versiones sobre la posibilidad de seguir adelante, a pesar de la incertidumbre generada por el COVID-19.

Bach dice que todo sigue

El presidente del COI, el alemán Thomas Bach salió al paso a los rumores y dejó claro que no hay un plan B en relación con los Juegos de Tokio, lo cual puede entenderse de formas diferentes. Una de ellas que continúe la preparación para efectuarse en el verano.

Sin embargo, eso de que no hay plan B puede entenderse también como que no habrá postergación alguna y que será todo o nada. Se realizan los Juegos o se suspenden, y habrá que esperar entonces hasta París 2024 para ver de nuevos a los grandes ases del deporte en una gran lid múltiple.

En una entrevista a Kyodo News el jerarca del COI dejo claro que "en este momento, no tenemos ninguna razón para creer que los Juegos Olímpicos Tokio 2020 (2021) no será inaugurados el 23 de julio en el estadio olímpico de Tokio" y agregó que "es por eso que no hay un plan B y es por eso que estamos totalmente comprometidos a hacer que estos Juegos sean seguros y exitosos".

Bach confía ciegamente en las vacunas y cree que para el momento de los Juegos el mundo tendrá control sobre el COVID-19, además de que dejó claro que no se puede comparar marzo de 2020 con igual mes de 2021, en relación a la fecha en la cual, hace casi un año, se decidió aplazar la gran competición.

"En primer lugar, déjeme aclarar que no se puede comparar marzo de 2021 con marzo de 2020 porque hay un gran progreso en ciencia, medicina, vacunación y pruebas [de virus]".

Japón también niega rumores pero alguien filtra

Mientras el presidente del COI afirma que todo sigue adelante, tal cual estaba previsto, el rotativo británico The Times asegura que una alta personalidad del Gobierno nipón, en anonimato, aseguró que los Juegos deben cancelarse, aunque nadie quiere ser el primero en decirlo.

Según el referido medio, el objetivo del Gobierno estaría en asegurarse la organización de la lid de 2032, toda vez que en 2024 y 2028 ya tienen sedes establecidas en París y Los Ángeles. Todo eso sin contar que hasta un 80% de los japoneses considera que deberían suspenderse definitivamente.

Sin embargo, el primer ministro, Yoshihide Suga, dijo, en una sesión ante le parlamento, estar "decidido a organizar unos Juegos seguros mientras colaboramos estrechamente con el gobierno metropolitano de Tokio, el comité organizador [de 2020] y el COI".

Para el jefe del gabinete japonés, los Juegos Olímpicos podrían mostrarse "como prueba de la victoria de la humanidad contra el COVID-19".

A pesar de las palabras de Suga, queda claro que alguien en las altas esferas del Gobierno filtra información a algunos medios, tal vez con el pretexto de que la cúpula del COI analice mejor la situación y tome determinaciones, pero hasta ahora ni los organizadores ni los dirigentes olímpicos quieren ser los primeros en hablar de una posible cancelación.

Coronavirus y vacuna

Aunque el número de contagios de coronavirus crece en el mundo, también es cierto que los vacunados aumentan, al tiempo que muchos países comienzan a adquirir vacunas para inmunizar a su población.

El COI podría garantizar la vacunación de los deportistas, entrenadores, dirigentes deportivos, personal de apoyo y medios de prensa acreditados para los Juegos, peroe incluye al público, y también sería necesario garantizar la inmunidad de los que entran a las instalaciones deportivas, y eso ya es otra cosa.

Muchos torneos se juegan sin público en la actualidad, como el de baloncesto de la NBA, el fútbol de la Champions o las diferentes ligas de Europa y el resto del mundo, incluso de béisbol, pero a nadie se le ocurriría unos Juegos Olímpicos sin público en las tribunas.

Esa sola razón mantendrá muy ocupados al Gobierno japonés, al Comité Organizador de Tokio 2020, a las autoridades de la capital japonesa y a los dirigentes del COI. Y por más que muchos, o casi todos, digan que los juegos van, la verdad es que aún nadie sabe si Japón organiza las competencias más grandes de la historia o tiene que aguardar a 2032 y dar paso a París 2024.