La icónica camiseta con la que Messi homenajeó a Maradona sale a la venta, con un detalle

Corría el minuto 73 del partido que el Barcelona y el Osasuna disputaron el 29 de noviembre por la Liga española de fútbol. El equipo catalán ya goleaba por 3 goles a 0 pero un violento zurdazo del argentino Lionel Messi colocó el cuarto tanto. Inesperadamente, Messi se quitó la camiseta y dejó al descubierto una casaca del club argentino Newell’s Old Boys que supo utilizar Diego Armando Maradona, a quien homenajeó con su tanto.

Si bien se esperaba un recuerdo por parte de Messi, que mostrara una camiseta del equipo rosarino —que además de haber contado con Maradona en la temporada 1993-1994 fue la cuna futbolística de actual 10 de la Selección Argentina— enorgulleció al club argentino, que celebró el gesto como una verdadera hazaña.

"De 10 a 10, de leproso a leproso [mote con que se conoce a los hinchas de Newell’s]. El mejor del mundo y su homenaje a #D10S, con los colores del corazón", escribió en Twitter el club rojinegro.

La algarabía de los rosarinos fue tal que no fue extraño que, días después del gesto de Messi, el club decidiera relanzar a la venta una réplica de la camiseta exhibida por el futbolista del Barcelona. "La que usó Diego, la que Leo le mostró al mundo entero. Conseguí la réplica oficial de la camiseta de Newell’s 1993, disponible en tiendas físicas y de forma online en todo el mundo", promocionó el club.

#Newells lanza al mundo la camiseta 1993



🔟 Se podrá conseguir la réplica oficial de la casaca que vistió Diego Maradona en el club y que Leo Messi usó para homenajearlo



📝 +info https://t.co/g2AMdxyVDH

🛒 Disponible en https://t.co/wTJKFoYnhO pic.twitter.com/88Fnfr7MOE — Newell's Old Boys (@CANOBoficial) December 2, 2020

Según el club, el lanzamiento responde a "cientos de consultas sobre cómo conseguir ese icónico modelo de casaca".

"Se trata de un diseño idéntico al de 1993, confeccionado en un tejido liviano y elastizado con los colores rojo y negro en el frente y la espalda, donde se encuentra el 10 representativo de Diego", explica la institución en el sitio web dedicado a la venta de la camiseta.

El club buscó respetar a cabalidad la camiseta original, por lo que incluso mantuvo las publicidades de las marcas Yamaha y Zanella, que patrocinaban al equipo en aquel momento.

La apuesta del club argentino es ambiciosa: no solo se venderá entre los hinchas argentinos sino que se instrumentó un sistema de venta internacional con la esperanza de que la casaca sea de interés para fanáticos y coleccionistas de todo el mundo.

Tanto para las ventas internacionales como las locales, el club ofrece la camiseta dentro de un pack premium que incluye "una caja de edición especial, el, un pack de cinco fotos y un dossier de Diego en Newell’s".

Para los argentinos ese pack costará unos 9.700 pesos, es decir, unos 118 dólares. Los interesados desde fuera de Argentina deberán abonar 99 euros para hacerse con el pack y unos 30 euros adicionales (120 y 36 dólares) por el envío.

Los argentinos también tienen la posibilidad de adquirir la camiseta en un modo regular —que de todas formas incluye el certificado de producto oficial y un dossier de Maradona en el club— a 4.500 pesos argentinos, unos 55 dólares.

Pero no todo es color de rosas: si bien la camiseta busca ser exactamente igual a la de 1993, tiene un pequeño detalle que no fue pasado por alto por los coleccionistas. Es que la nueva edición no fue confeccionada por Adidas, como sí la original. Por ese motivo, la casaca no solo no incluye el logo de la marca alemana sino que tampoco tiene las tres franjas características en sus hombros y mangas.

"Me la quería comprar pero tiene las mangas mal y no tiene el loguito ni las tres tiras. Qué bronca", respondió un fanático a la publicación en Twitter promocionando la camiseta. En la misma línea, otro reprochó: "¡Las mangas no son iguales entonces no es réplica, háganla lo más parecido posible, che!".

Son unos delincuentes estafadores, miren las diferencias!!! Ratas. pic.twitter.com/VTwZFyfNpN — Edgar_Veraz (@Edgar_Veraz) December 3, 2020

Incluso, la promoción de la camiseta a la venta —sin el logo de Adidas— no condice con una exhibida por los futbolistas de Newell's en el partido del 29 de noviembre frente a Boca Juniors. Ese día el capitán del equipo, Maxi Rodríguez, mostró una camiseta 10 que sí tenía las características típicas de la marca deportiva.