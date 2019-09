Messi y Cristiano Ronaldo nuevamente entre los candidatos a The Best

MOSCÚ (Sputnik) — El argentino Lionel Messi (Barcelona) y portugués Cristiano Ronaldo (Juventus) vuelven a estar entre los tres candidatos anunciados para hacerse con el premio The Best que otorga la FIFA al mejor jugador de la pasada temporada.

Messi, Cristiano y el holandés Virgil van Dijk (Liverpool) son los tres nominados que aspiran al trofeo que será entregado el venidero 23 de septiembre en Milán, destaca la nota de la FIFA.

"Cristiano Ronaldo, dos veces Premio The Best al Jugador de la FIFA, aspira a recuperar la corona que le arrebató Luka Modric en la anterior edición", resalta el texto que recuerda que el portugués está entre los finalistas por cuarto año consecutivo.

Entre las damas las finalistas son las estadounidenses Megan Rapinoe (Reign FC) y Alex Morgan (Orlando Pride) y la inglesa Lucy Bronze (Lyon).

"El trofeo del Premio The Best a la Jugadora de la FIFA añadirá este año un nuevo nombre a su palmarés", agrega la nota, pues no figura la brasileña Marta, ganadora en 2018.

La FIFA resalta que "la Premier League inglesa domina los principales premios masculinos, ya que cuatro de los seis finalistas al Premio The Best al Jugador y al Entrenador de Fútbol Masculino compiten en Inglaterra".

El español Josep Guardiola (Manchester City), el alemán Jürgen Klopp (Liverpool) y el argentino Mauricio Pochettino (Tottenham) son los finalistas en la categoría de mejor entrenador de fútbol masculino.

Mientras que Jill Ellis (EEUU), Phil Neville (Inglaterra) y Sarina Wiegman (Holanda) se disputan el trofeo de mejor entrenador de fútbol femenino.

"Tres arqueras de élite que dejaron su impronta en Francia 2019 han sido reconocidas en la lista definitiva" para mejor portera, premio que se entregará por primera vez: Hedvig Lindahl (Chelsea/Wolfsburgo), Christiane Endler (PSG) y Sari van Veenendaal (Arsenal/Atlético de Madrid).

"La edición masculina presenta a los brasileños Alisson (Liverpool) y Ederson (Manchester City), y a Marc-André ter Stegen [Barcelona]".

Mientras que "Messi, Juan Fernando Quintero y Dániel Zsóri se someterán ahora al escrutinio de un comité de FIFA Legends, que determinará quién es el ganador del Premio Puskás 2019", entregado al mejor gol del año.

"El resultado de la votación a cargo de capitanes y técnicos de selecciones nacionales, hinchas y medios de comunicación se anunciará durante la ceremonia de los The Best FIFA Football Awards el lunes 23 de septiembre en el Teatro all Scala de Milán", concluye el texto.