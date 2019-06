España da por finalizada la séptima temporada de 'Fútbol por la Amistad'

Durante la jornada principal —El Campeonato mundial de 'Fútbol por la Amistad'— se realizó la sesión de entrenamiento de fútbol más multinacional del mundo que recibió el certificado oficial del Libro Guinness de los Récords.

La séptima temporada del Programa Social Internacional infantil 'Fútbol por la Amistad'

La séptima temporada del Programa Social Internacional infantil 'Fútbol por la Amistad'

La séptima temporada del Programa Social Internacional infantil 'Fútbol por la Amistad'

La séptima temporada del Programa Social Internacional infantil 'Fútbol por la Amistad'

Más de 800 niños y adultos de países de Europa, Asia, África, Norteamérica y Suramérica participaron en los eventos finales del 'Fútbol por la Amistad' en Madrid. Las jornadas clave fueron cubiertas por más de 160 periodistas de los principales medios de comunicación nacionales e internacionales. Asistieron a los eventos del programa Víktor Zubkov, presidente del Consejo de Directores de Gazprom PAO, estrellas del fútbol mundial como Roberto Carlos, Marco Materazzi, Andrey Arshavin, Alexey Smertin, Dmitry Sychev y Anatoly Tymoschuk, así como el director de la Academia Juvenil de Fútbol Barcelona, Michael Puig, los embajadores de la UEFA Celia Shashich y Ricardo Carvalho, los jefes de federaciones nacionales de fútbol y asociaciones de diferentes países.

"'Fútbol por la Amistad' es un programa único al que los niños de todo el mundo sueñan unirse. Al combinar los componentes deportivos y humanitarios, el proyecto ayuda a los jóvenes participantes a desarrollar sus talentos, elegir su propio camino en la vida y convertirse en líderes. No todos los jóvenes futbolistas que se han estado entrenando en los campos de 'Fútbol por la Amistad' se convertirán en atletas profesionales. Pero todos ellos conservarán para siempre la experiencia única que han obtenido aquí: experiencia de amistad, superando sus propias fronteras, por medio del trabajo en equipo", dijo el legendario futbolista del equipo nacional de Brasil y del Real Madrid, Roberto Carlos.

En solo dos días, el 28 y 29 de mayo, en el Campamento Internacional de Amistad, los jóvenes embajadores se reunieron unos con otros, se capacitaron en programas deportivos y humanitarios y también se prepararon para el Campeonato mundial de 'Fútbol por la Amistad'. Según los resultados del sorteo abierto, niños y niñas de 12 años de edad, de diferentes nacionalidades y habilidades físicas se unieron en 32 equipos internacionales. Las estrellas del deporte mundial y los jugadores que participaron en temporadas anteriores del programa realizaron entrenamientos para los jóvenes atletas.

El 30 de mayo en Madrid se celebró el Foro Internacional de 'Fútbol por la Amistad'. Este año, el evento reunió por primera vez a expertos y profesionales internacionales en el campo del desarrollo del fútbol juvenil de todo el mundo. Entrenadores de equipos nacionales y clubes profesionales, médicos infantiles, representantes de academias de fútbol y federaciones de diferentes países, así como estrellas del deporte mundial discutieron en el sitio del foro sobre los instrumentos efectivos de enseñanza para los jóvenes atletas, nuevos métodos de desarrollo del fútbol infantil, cuestiones de desarrollo del liderazgo para la generación joven a través del trabajo en equipo.

En el 2019, el programa estableció una nueva dirección para el desarrollo, anunciando el lanzamiento de la Academia Internacional de 'Fútbol por la Amistad' para entrenadores. La plataforma educativa en línea gratuita incluye un conjunto de ejercicios prácticos destinados a mejorar las habilidades de los entrenadores de los equipos juveniles y las secciones de fútbol, así como a los maestros de educación física. El curso de capacitación fue desarrollado por los autores de los programas educativos humanitarios y deportivos del proyecto 'Fútbol por la Amistad' – directores del proceso educativo y entrenadores de las academias del FC Barcelona y expertos de los programas humanitarios de la FIFA.

El evento clave del programa de la séptima temporada se ha convertido tradicionalmente en el Campeonato mundial de 'Fútbol por la Amistad'. La fase de clasificación, el play-off, los cuartos de final y la semifinal se llevaron a cabo el 31 de mayo. Como parte de los juegos de clasificación, se realizó una sesión abierta de entrenamiento que reunió a 57 atletas y fue reconocida como la lección de fútbol más multinacional de la historia. Según sus resultados, 'Fútbol por la Amistad' fue incluido en el Libro Guinness de Récords. Víktor Zubkov, presidente del Consejo de Directores de Gazprom PAO, recibió el certificado oficial de la jueza de Guinness World Records, Anna Orford, sobre la marca establecida y felicitó a los jóvenes participantes de 'Fútbol por la Amistad' por la nueva victoria.

"Se ha hecho mucho trabajo, y como resultado hoy hemos obtenido un resultado tan alto, estableciendo un nuevo récord mundial de Guinness. Este récord se llevó a cabo gracias al talento de los muchachos que se entrenan mucho y son todos amigos. Es muy importante cuando los niños de diferentes nacionalidades juegan en un mismo equipo. Quiero felicitarlos una vez más por ese resultado tan maravilloso", dijo Víktor Zubkov.

El último partido del Campeonato mundial de 'Fútbol por la Amistad' se celebró el 1 de junio en el campo de fútbol de la UEFA Pitch, ubicado en el centro de Madrid, en la Plaza Mayor. El equipo internacional de Amistad la 'Antiguan Racer' empató con el equipo 'Tasmanian Devil' y luego ganó en la tanda de penaltis, obteniendo el premio principal. Los ganadores fueron premiados por el legendario futbolista del equipo nacional de Brasil y del FC Real Madrid, Roberto Carlos.

"Ganamos gracias al fuerte espíritu de equipo, porque el nivel de entrenamiento de los oponentes fue también bastante bueno. No conocíamos a los muchachos del equipo hasta que llegamos a Madrid a la Séptima temporada del programa 'Fútbol por la Amistad', pero en solo dos días de preparación para el Campeonato estuvimos increíblemente unidos. Estoy alegre de la victoria, pero aún más me complace la oportunidad de poder haberla compartido con nuevos amigos. Volviendo a casa, sin falta continuaremos comunicándonos. ¡Eso no se olvida!", dijo Leila Salijovich, proveniente de Bosnia y Herzegovina e integrante del equipo internacional 'Antiguan Racer'.

Antes del partido final, se anunciaron los resultados de la votación de los Jóvenes participantes por el equipo de fútbol de más responsabilidad social. La Copa de los 'Nuevos Valores', un trofeo especial del programa, fue otorgada al club de fútbol Liverpool. Los premios ya han sido ganados por clubes de fútbol como Barcelona (España), Bayern (Alemania), Al Wahda (Siria), Real Madrid (España), así como la selección nacional de fútbol de Brasil. La ceremonia de premiación de la Copa de los Nuevos Valores realizada por la selección nacional de fútbol de Brasil tuvo lugar en marzo del 2019 en el estadio Dragão de Oporto.

Todos los participantes de los eventos finales de la Séptima temporada del 'Fútbol por la Amistad' asistieron a la Final de la Liga de Campeones de la UEFA 2019, que se celebró en el Estadio Metropolitano.

Todos los eventos clave de 'Fútbol por la Amistad' en Madrid fueron cubiertos por Jóvenes periodistas. Ellos trabajaron en el Centro internacional infantil de prensa, creando noticias, informes, fotos y vídeos. Los materiales fueron publicados en el periódico en línea del programa.

La Séptima temporada del programa continuó con la implementación de la iniciativa ecológica 'Fútbol por la Amistad' dirigida a promover los valores del respeto a la naturaleza y la preocupación por el medio ambiente. Todos los equipos internacionales recibieron nombres en honor a las raras especies de animales. La escritora estadounidense Anna Wold en apoyo a la iniciativa ecológica creará un cuento de hadas, cuyos personajes principales serán animales que se encuentran en peligro de extinción. Los jóvenes participantes del programa de todo el mundo traducirán el cuento a 30 idiomas. El estreno está previsto para el verano del 2019.

Los eventos activos de la Séptima temporada comenzaron el Día Internacional del Fútbol y la Amistad. El 25 de abril, en escuelas y academias en más de 50 países de Europa, Asia, África, Norteamérica y Suramérica, se llevaron a cabo reuniones, entrenamientos y partidos amistosos con la participación de jóvenes embajadores y entrenadores, jugadores de fútbol famosos y personalidades oficiales. En el marco del Día Internacional del Fútbol y la Amistad, se llevaron a cabo más de 200 eventos, en los cuales participaron más de 40.000 personas.

"Gracias al 'Fútbol por la Amistad', hice muchos nuevos amigos en todo el mundo. Es increíble que tuve la oportunidad de conocer a niños de diferentes países que aman tanto al fútbol como yo. Los chicos que conocí aquí son increíbles. Todos ellos son tan activos, amables e inteligentes. Estoy seguro de que volviendo a casa, seguiremos comunicándonos. La participación en el Campeonato mundial de 'Fútbol por la Amistad' me ayudó a adquirir un nuevo nivel de habilidades de juego en equipo. Espero que para el próximo año pueda participar nuevamente en el programa", dijo Ayjan Alizada, un joven futbolista de Azerbaiyán.

"El programa 'Fútbol por la Amistad' realiza una importante misión, reuniendo a niños talentosos y adolescentes de diferentes países. La participación en el programa me ayudó a desarrollar mi talento y estar confiado y seguro en todo lo que puedo contarle al mundo. Me alegra que cada año los compañeros de mi edad de diferentes países tengan la oportunidad de formar parte del 'Fútbol por la Amistad', aprender algo nuevo y tener una experiencia única que les ayude a crecer y superarse. Estoy segura de que muchos participantes de esta temporada después de regresar a casa, como yo, difundirán los valores del programa y crearán sus propios proyectos. 'Fútbol para la amistad' inspira a vivir activamente, tomar la iniciativa y creer en uno mismo", dijo la Joven periodista de la India y embajadora de 'Fútbol por la Amistad', Ananya Camboj.