Descubre la edad biológica de Ronaldo

"Los indicadores de Ronaldo son similares a los de futbolistas de 20 años. A pesar de los 33 años que tiene el jugador portugués, conserva un cuerpo que solo tiene un 7% de grasa corporal, aunque el promedio para un atleta de su edad es de diez u once", publicó Championat, citando lo escrito por el periodista italiano, Matteo Bonetti, en su cuenta oficial de Twitter.

Cristiano Ronaldo's physical state has been compared to a 20 year old after his Juve medical.

Body fat: 7% (10-11% is avg w/pros)

Muscular mass: 50% (46% is avg w/pros)

Ran 33.98km in World Cup, fastest in the entire tournament