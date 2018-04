La FIFA multa a clubes de España y Portugal por irregularidades en los fichajes

El Celta de Vigo ha sido sancionado con una multa de 65.000 francos suizos (54.265 euros) por firmar un contrato que permitió al Benfica influir en la independencia del club (RSTP, edición de 2012), así como por utilizar ITMS como una herramienta de negociación.

El otro equipo implicado en dicha operación, el Benfica, también ha sido sancionado con una multa de 150 mil francos suizos —125.227 euros— por un mal uso del ITMS; si bien, la FIFA ha desestimado los cargos en contra del club portugués referentes a la violación de la Regulación del Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ, artículo 18 bis), ya que "no otorgó al Celta de Vigo la capacidad para injerir en su independencia en materia de contratación y traspasos".

Esto se debe a que, tal y como apunta FIFA, la "decisión se ha aprobado sobre la base del art. 18bis de la edición de 2012 del RSTP, que, a diferencia de la actual, no proporciona ninguna base legal para sancionar a un club que haya adquirido la capacidad de influir".

Otro equipo portugués, en este caso el Sporting de Portugal deberá abonar 110 mil francos suizos (91.833 euros) a la FIFA por firmar dos contratos que permitieron a un tercero influir en la independencia del club.

Por el mismo motivo, el Rayo Vallecano, que además ha sido sancionado por no registrar un contrato de propiedad de un tercero existente y por no introducir la información correcta y obligatoria en ITMS, deberá pagar una multa de 55.000 francos suizos (45.916 euros).

Fuera de Europa, el club de Qatar Al-Arabi también fue multado por 187.500 francos suizos (156.514 euros) por violar las normas de transferencia de la FIFA.

La Federación de Fútbol de Lao (LFF) fue sancionado con 690 mil francos (575.972 euros) por la violación de varias disposiciones del reglamento de transferencias.

También fue multada la Asociación de Fútbol de Indonesia, con 30.000 francos suizos (25.047 euros) "por no deducir puntos a seis de sus clubes afiliados como se establece en varias decisiones del Comité Disciplinario de la FIFA aprobadas como resultado de dichos clubes que violaron el art. 64 del Código Disciplinario de la FIFA (incumplimiento de las decisiones aprobadas por la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA)", apuntó la institución rectora del fútbol mundial.

En cuanto a la investigación llevada a cabo por el Comité Disciplinario de la FIFA sobre la acusación de la Asociación de Fútbol de Inglaterra (FA) contra un jugador juvenil de la Selección Española (sub 17) por insultar a un futbolista inglés durante la final del Mundial sub 17 en India, la FIFA no encontró ninguna evidencia de cargos y por lo tanto desestimó la denuncia.