¿Qué armas rusas sorprendieron al mundo en Siria?

Iskander-M se usó para realizar ataques de alta precisión contra objetivos clave de los terroristas junto con los misiles de crucero Kalibr, los Kh-55 y algunas otras armas. El Iskander confirmó su alta eficiencia en condiciones de combate, y todas las fallas detectadas se eliminaron, señala Andréi Kots, columnista de la edición en ruso de Sputnik.

Según los expertos, los Iskander se usan en Siria de manera muy limitada. La mayoría de los objetivos se destruyen por los aviones de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia que incluso lograron cambiar el curso del conflicto armado.

El sistema Iskander se usó contra los objetos de infraestructura más importantes de los terroristas, sus jefes y líderes. Ahora, cuando el Estado Islámico —grupo terrorista proscrito en Rusia y otros países— en Siria está prácticamente derrotado, tiene muy poco trabajo por hacer.

Sin embargo, los Iskander en la base aérea de Hmeymim es un as en la manga del grupo ruso en Siria, afirma Kots.

"Los Iskander muestran a otros actores regionales, principalmente a Estados Unidos, que Rusia permanecerá en Siria durante mucho tiempo", comenta.

"Los países de la OTAN no tienen ni tendrán en el futuro próximo los medios capaces de hacer frente a los Iskander. Esta es una gran ventaja para Rusia", explicó a Sputnik el excomandante adjunto de las Fuerzas de Defensa Aérea de la URSS, el teniente general Alexandr Luzan.

El militar observó que "ni siquiera los Patriot estadounidenses son eficientes contra los misiles balísticos y de crucero y otros objetivos complejos de pequeño tamaño. Derriban un misil de cada tres como máximo".

Según Kots, los Iskander son un potente argumento en el diálogo con otros participantes en el conflicto sirio.

El ministro de Defensa turco, Hulusi Akar, declaró que Ankara está preparando operaciones militares en la provincia siria de Idlib. Por lo tanto, el alto el fuego puede llegar a su fin. "Moscú y Damasco no querrían que Turquía y los grupos armados controlados por ese país fueran demasiado lejos en Idlib. Y el sistema ruso Iskander es un serio factor disuasivo en este caso", analiza Kots.

En cinco años, Rusia ha probado muchas nuevas tecnologías de defensa en Siria. En las batallas se utilizaron más de 350 tipos de equipos y armas.

Uno de los estrenos más importantes fue el de los misiles de crucero Kalibr. En octubre de 2015 cuatro buques de la Flotilla del Caspio dispararon 26 misiles contra objetivos en Siria sin abandonar sus aguas territoriales.

Los Kalibr volaron más de 1.500 kilómetros y alcanzaron 11 objetivos terroristas. Desde entonces, la Flota rusa ha estado usando misiles de crucero regularmente, incluso desde submarinos.

Casi todos los tipos de aeronaves de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia participaron en la guerra de Siria. Junto con los bombarderos Su-24, los aviones de ataque Su-25 y los helicópteros de ataque Mi-24, los novedosos cazas Su-35S y Su-30SM tomaron parte en las hostilidades.