Militares rusos desminan más de 6.500 hectáreas en cinco años en Siria

"En Siria se realizó el desminado de más de 6.500 hectáreas , 1.400 kilómetros de carreteras, 12 kilómetros de vías férreas, más de 17.000 edificaciones", dijo el titular de cartera este 21 de agosto en una reunión con altos cargos del Ministerio.

Durante el proceso, puntualizó Shoigú, se hallaron y neutralizaron más de 105.000 artefactos explosivos, 31.000 de ellos de fabricación casera, en ciudades como Palmira, Alepo y Deir Ezzor.

© Sputnik / Ministry of defence of the Russian Federation