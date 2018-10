"EEUU duda de la eficiencia del F-35 contra el S-300 ruso"

La decisión del Pentágono de llevar a cabo pruebas adicionales del caza F-35 Lightning II significa que Washington no está seguro de que su avión sea realmente invisible para los sistemas de misiles antiaéreos S-300 de Rusia, escribe el diario digital EurAsian Times.

"El hecho de que los estadounidenses intentaran hacer invisible su avión no significa que realmente lo sea. No es una coincidencia que el Pentágono de repente anunciara la necesidad de pruebas adicionales del F-35. Esto demuestra claramente que el mismo EEUU no cree en la eficiencia del F-35 contra los sistemas de defensa antiaérea S-300", comenta un experto militar, citado por el medio.

El artículo señala que el caza F-35 se diseñó para contrarrestar a los S-300, a los que tenía acceso Washington. Según el medio, cuando apareció la información sobre un posible suministro de los S-300 a Irán, Israel "pagó a Grecia mucho dinero" para poder acceder a los sistemas de defensa aérea griegos hechos por Rusia. Además, Estados Unidos logró adquirir ciertos elementos del sistema de defensa aérea en Bielorrusia.

El momento de la verdad: los aviones invisibles deberán enfrentarse a los S-300https://t.co/mHiQnZ39Bh — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) September 30, 2018

Sin embargo, los expertos enfatizan que EEUU obtuvo acceso solo a las primeras versiones del S-300, y "la diferencia entre las tecnologías modernas y las del 1978 es enorme".

Los analistas militares confirman que el S-300 "aumentará seriamente la defensa aérea siria", pero solo en una región, puesto que el país recibió únicamente cuatro sistemas de defensa aérea. Los autores de la publicación opinan que la Fuerza Aérea israelí es lo suficientemente grande y está bien armada para resistir esta protección.

Rusia tomó la decisión de suministrar los sistemas S-300 a Damasco en respuesta a las acciones israelíes en el incidente con el avión ruso Il-20 que fue derribado con 15 militares a bordo.

El 2 de octubre, el Ministerio de Defensa ruso entregó a Siria 49 equipos técnicos en el marco del suministro los sistemas S-300.