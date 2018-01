El Pentágono se prepara para una guerra con Corea del Norte 'por si acaso'

"Creo que, como mucho, lo que todo el mundo ha hecho es simplemente conocer y familiarizarse con la geografía [de Corea del Norte] y con los planos, y preparar un poco la parte logística. Se trata solo de ser prudente", fueron las palabras de Neller durante su intervención ante el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) de Washington.

El comandante reconoció que una guerra con Corea del Norte sería " muy, muy física y violenta " sobre "un terreno realmente duro" y que el Ejército, por tanto, "tiene que estar mentalmente preparado".

A su vez subrayó que EEUU le está dando prioridad a solucionar el problema de manera diplomática.

Aunque ha insistido:

"Los líderes del Ejército de Estados Unidos en Corea del Norte han hecho un gran trabajo preparando a las Fuerzas de EEUU para la batalla".

A la vez, el general interpreta los preparativos militares estadounidenses como un mensaje para el líder norcoreano, Kim Jong-un: "No quieres hacer esto. De verdad que no quieres hacerlo".

No solo contra Corea del Norte

Neller comentó sus polémicos comentarios ante los marines desplegados en Noruega junto con el flanco este de la OTAN en diciembre de 2017. En aquella ocasión, el comandante les aseguró que tenían que estar preparados para la batalla porque se avecinaba "una gran guerra".

Ante el CSIS, Neller le quitó hierro a sus comentarios y se limitó a señalar que los Marines siempre han de estar listos para la batalla, y que sus palabras no fueron el presagio de una guerra inminente. Tampoco con Rusia, con quien Noruega comparte frontera

"No estaba prediciendo nada. No estaba diciendo que fuese a haber una guerra. Espero que no la haya. No quiero que la haya. No sería bueno para nadie", ha añadido.

El presidente estadounidense, Donald Trump, quiso también quitar hierro a las palabras de Neller.

"Bueno, quizás [Neller] sabe algo que yo no sé (…) No, creo que habrá paz a través de la fuerza. Nuestro Ejército será dentro de poco más fuerte que nunca. Es mi opinión. No es la opinión del general, pero creo que la mía cuenta más ahora mismo", señaló el 10 de enero el presidente estadounidense.

