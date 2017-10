Esto es lo que saca de quicio al Ejército de EEUU cuando va a Europa

Y es que el papeleo con el que se deben enfrentar las tropas estadounidenses cada vez que cruzan un país europeo en el marco de la OTAN, puede retrasarlas en una eventual guerra contra Rusia. Es lo que explica el coronel estadounidense Patrick Ellis al portal Defense One.

Ellis, que tuvo que comandar al Segundo Regimiento de Caballería de Estados Unidos desde Alemania hasta Bulgaria pasando por Hungría y Rumanía hasta el mar Negro y de ahí a Georgia, se queja de que "a veces el Ministerio de Defensa dice que puedes entrar [en su país], pero luego el Ministerio del Interior tiene sus propias normas sobre sus fronteras. Porque es él quien las controla y no el Ministerio de Defensa".

El comandante pone como ejemplo su odisea por Rumanía.

"Entrar en Rumanía fue bastante fácil, pero la verdad es que salir fue sorprendentemente difícil. No es que no hiciesen bien su trabajo, es que tienen que seguir ciertos protocolos… Así que nos pasamos una hora y media sentados en nuestros blindados bajo el sol esperando a que sellasen unos papeles", revela Ellis a Defense One.

Noventa minutos en esta frontera, otros 30 minutos en aquella, otros tantos en la de más allá… Eso, a lo largo de 2.000 kilómetros, puede ser demoledor y algo con lo que se encontrarán los Ejércitos de la OTAN en una posible guerra contra Rusia en territorio europeo. Solo desde Stuttgart (Alemania) hasta la frontera con Rusia en Letonia ya hay 1.800 kilómetros.

Un mapa revela cuántas tropas de la OTAN se despliegan en las fronteras rusas

De ahí que varias voces en la Unión Europea apuesten por crear una suerte de zona Schengen militar en el que los ejércitos tengan libre circulación a través de los países miembro. Entre ellas, la del teniente general Ben Hodges, comandante de las Fuerzas del Ejército estadounidense en Europa, y las de varios ministros de Defensa.

Hasta que llegue ese día, desde Defense One apuntan a que podrían darse pequeños pasos para simplificarles las cosas a los ejércitos a su paso por Europa. Entre ellas, tipificar el papeleo al que se han de enfrentar en las fronteras para que sea el mismo en todas.

El general responsable de la logística del Ejército estadounidense en Europa, Steven Shapiro, lo explica bien.

"Tengo un convoy con 100 vehículos, vale. Pero no son solo 100 vehículos, son esos 100 vehículos y sus números de serie, que acaban figurando en un documento. Y cada vez que cruzas una frontera tienes que volver a indicar esos 100 números de serie en otra hoja. Y vuelves a cruzar una frontera y otra vez vuelves a apuntarlos en un idioma diferente antes de que puedas seguir avanzando".

En este sentido, Shapiro indica que resolvería mucho la situación que existiese un solo documento en el que figurasen esos 100 números de serie "y que fuera multilingüe" para que "solo se tuviese que rellenar una vez en lugar de, por ejemplo, 15 veces".