Defensa de Holanda insta a crear un "Schengen militar"

"Debemos tener la posibilidad de trasladarnos rápidamente a cualquier lugar donde surja una amenaza", dijo citada por este medio.

Según Politico, la idea de un "Schengen militar" fue promovida inicialmente por el excomandante de las tropas terrestres de EEUU en Europa, general Frederick Ben Hodges, quien afirmó que las tropas aliadas y su material de guerra deben tener la posibilidad de desplazarse por el continente "con la misma rapidez que los inmigrantes".

Al confirmar la obligación de respetar las leyes viales y la soberanía de la UE, Hodges al mismo tiempo constató que en muchos países del espacio Schengen es demasiado complicado el procedimiento para obtener permisos para el desplazamiento de tropas, armas y municiones e incluso para convoyes humanitarios.

Lea más: Cruz Roja asignará $60 millones para ayuda humanitaria a Ucrania en 2017

Señaló, en particular, que el paso de las unidades estadounidenses de Polonia y Alemania debe coordinarse con cinco días de antelación.

Politico a su vez llamó la atención sobre la existencia de problemas de infraestructura, concretó, en particular, que las carreteras y los puentes de los países de la UE no estaban destinados para soportar el gran peso del material de guerra, los túneles no tienen suficiente altura y las pistas de despegue y aterrizaje no sirven para atender a aviones militares.

La OTAN ya expresó su apoyo a la iniciativa de la titular de Defensa de Países Bajos, escribió el periódico.