El fotógrafo Jonathan Klip captura a catrinas mexicanas

"Quise utilizar el tema de catrinas que como mexicanos lo tenemos en la sangre desde los tzompantlis, ligar esa parte de Día de muertos, cuya historia es espectacular e interesante, a través de las catrinas y las mujeres que sirvieron de embajadoras de este gran mensaje", platicó en entrevista con Notimex.

Sin embargo, descartó que se trate solo de esa festividad, que va más allá en la cultura mexicana; así, en las páginas de este ejemplar que saldrá al público el próximo 22 de octubre figuran mujeres del ámbito del espectáculo, cultural, deportistas, altruistas, locutoras, empresarias y demás profesionistas.

​"Fue un tema complicado porque como país tenemos casi 50 millones de mujeres admirables, a raíz de eso comencé una lista de casi 30 por las cuales quería comenzar y de esa se extrajeron ideas y recomendaciones. Quise de todos los ámbitos para poder ser lo más incluyente que se pueda y poder llegar a cada interés", explica.

Entre los nombres figuran Lidia Ávila, Gisselle Gonzalez, Raquel Garza, Lucy Lara, Paola Longoria, Lolita Cortés, Michelle Renaud, Martha Debayle, Carmen Salinas, Michelle Rodríguez, Paola Espinosa, Mariana 'La Barby' Juárez, Barbara Islas y Yanet García; cada imagen cuenta con un pie de foto con su nombre y profesión y al final se incluye una sinopsis de su trayectoria.

​El año pasado, Jonathan publicó su libro Entre guerreros, donde plasmó la vida diaria de los trabajadores de la Central de Abasto, y aunque negó que este proyecto se trate de una continuación, admitió que siguen la misma línea en cuanto al número de imágenes, que se trata de un tema por México y conlleva un mensaje de fuerza y pasión.

Imágenes sin retoques

La idea de Entre Catrinas nació en julio de 2018, la primera fotografía la tomó dos meses después, el trabajo implicó desde la logística para agendas, ya que algunas no viven en la Ciudad de México y fueron llevadas a su estudio desde el interior de la República, aunado a que cada sesión requirió de tres a cuatro horas, trabajó con cinco maquillistas y cuatro vestuaristas.

"Mi encuadre y la iluminación fue similar, el set de iluminación fue el mismo, para poder llegar a él hice más de 40 sesiones de prueba, hasta que logré la luz que quería tal cual: con profundidad, que reflejara los colores, que enalteciera la belleza de la mujer", detalló.

Aunque la luz fue la misma y todas son catrinas, reveló que cada una tiene una personalidad distinta, por lo que también jugó con colores y composición, lo cual fue el reto mayor; en promedio capturó entre 70 y 80 fotografías por cada una, la mitad de ellas para "romper el hielo" e interactuar.

"Después me iba a la parte de buscar la foto que yo quería, y hay veces que me tardaba 10 minutos más y hasta una hora, hasta que encontrara la foto que yo quería no la soltaba. En ninguno de los casos las imágenes están retocadas, al ser un tema artístico, directo en cámara corregía iluminación, encuadres y tonos", contó.

Toda la venta del libro estará destinada a la fundación internacional Make a Wish, la cual ayuda a niños mexicanos que padecen enfermedades críticas o terminales, a quienes les cumplen sus deseos; meta que contribuyó a que las participantes se unieran.

"Para que una idea sea redonda tengo que hacer de todo, yo en la parte laboral soy fotógrafo publicitario, pero siempre un proyecto de este tamaño que refleje tu amor por México la mejor manera de que crezca y llegue a donde quiero es ayudando al ciento por ciento", concluyó.