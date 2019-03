La 'chica del clima más sexi del mundo' revela cómo mantiene sus curvas en forma (fotos)

La celebridad indicó que su figura es el resultado de exhaustivos ejercicios y no de cirugías plásticas.

En efecto, la presentadora suele compartir fotos y vídeos desde el gimnasio. Esta vez reveló también el detrás de cámaras de una reciente sesión fotográfica. Las publicaciones iban acompañadas por frases motivadoras.

"Lo único imposible es aquello que no intentas", "los ganadores se enfocan en ganar y los perdedores se enfocan en los ganadores", "Cree en ti, eres más fuerte de lo que piensas", "no me daré por vencida" y "la disciplina convierte los sueños en realidad", eran algunas de ellas.

Para que los internautas puedan apreciar los resultados de sus entrenamientos, Yanet García publicó una fotografía de su antes y después.

"Hace cuatro años. No implantes, no inyecciones, no cirugías. El trabajo duro da resultados", indicó la estrella de Instagram.

Al mismo tiempo, la 'chica del clima' reconoció haber recurrido a la cirugía plástica para aumentar su busto.

"Algo que siempre he aceptado es que el busto no es natural, sí me lo aumenté porque me ayudaba en mi autoestima, porque estaba muy delgadita. Es la única cirugía, pero mis glúteos son míos, son naturales, los he hecho con el ejercicio", aseguró.

García, de 28 años, suele mostrar su cuerpo a través de Instagram y tiene más de 9,3 millones de seguidores. Se hizo famosa en 2015 cuando empezó a presentar la sección del tiempo en televisión.