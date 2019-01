Actor catalán Sergi López: "Tal vez en España encontremos una manera de vivir juntos"

"Me alegra que la gente en la calle esté hablando sobre lo que está sucediendo y que muchos artistas lo hagan también. Es importante que no cerremos los ojos ni los oídos", le dijo a Sputnik el famoso actor catalán Sergi López.

López asistió al festival de cine y música Kustendorf que tiene lugar en Drvengrad, el pueblo artificial construido por el director de cine serbio Emir Kusturica para su película 'La vida es un milagro'. El actor aparece en la película italiana 'Lazzaro felice (Lázaro feliz)' que ha ganado reconocimiento en el festival.

Sputnik habló con el actor sobre el cine, el teatro, Kusturica y las tensiones políticas en el mundo contemporáneo.

— ¿Qué es lo que más le gusta de Kustendorf y de Emir Kusturica?

— Me encantan muchas cosas en Kusturica. Me encantan sus películas, es decir, la visión de la vida que está presente en ellas. Es un gran director, sus películas tienen ideas y no se limitan a entretener al espectador. Tiene una visión política del mundo, de los seres humanos y su propósito de existencia. Lo que más me gusta de Kusturica es… todo.

— ¿Es verdad que el director anunció una cooperación con usted?

— Sí, la anunció, y es por eso que les pido a las personas que lo oyeron presionarlo para que no se olvide del catalán, que me ponga en la agenda y que me dé un trabajo en la próxima película. Estoy bromeando. Todo depende de él, por supuesto, y yo no puedo decir "sí" sin leer el guion.

— ¿Dónde se encuentra hoy el cine europeo? ¿Está más cerca de Hollywood o del cine oriental?

— El cine es una industria, pero el poder del cine europeo es que no acepta ver la película solo como un negocio y entretenimiento, sino un arte que explica la realidad. Necesitamos historias, necesitamos cine y literatura. También es una idea increíble cuando alguien te cuenta una historia sobre un pequeño pueblo en un país lejano, y tú, que no vives allí, escuchas esa historia. Europa tiene muchas cosas que defender cuando se trata de la humanidad, la vida y supervivencia en este sistema lleno de violencia. Creo que podemos luchar contra la idea de que la película solo sirve para divertirse.

— Usted es de Cataluña ¿Cuánto afectan las circunstancias políticas en su país al arte y los artistas?

— Bastante. Afectan a todos los artistas, no solo a los actores, sino también a los escritores. La gente en la calle habla mucho sobre lo que está sucediendo en Cataluña, sobre política, y creo que eso es bueno porque es necesario hacer preguntas. La política no es solo trabajo de políticos, la elite política, sino también trabajo de la gente común. Las personas no deben cerrar sus ojos ni sus oídos.

— ¿Tiene el arte el poder de cambiar las cosas?

© Sputnik / Milica Markovic Emir Kusturica afirma en La Habana que expresidente uruguayo Mujica es un "dios"

— Por supuesto. Margaret Thatcher, una ex primera ministra del Reino Unido, afirmaba que el capitalismo no tenía alternativa, pero creo que la gente está empezando a ver y sentir que esta alternativa puede existir. Este festival nos ayuda a movernos en esta dirección. Cuando vemos lo que pasa en España y Cataluña, podemos encontrar una manera de vivir juntos pero necesitamos hacer preguntas y escuchar a los demás.

— Como un hombre que viaja mucho, ¿cómo ve las tensiones globales entre el Oriente y Occidente, Rusia y Estados Unidos? Parece que estamos constantemente avanzando hacia la Tercera Guerra Mundial. ¿Habrá paz en el futuro o habrá tiempos difíciles?

— Creo que esta es una pregunta muy compleja. Los seres humanos tienen la capacidad de empatía mutua, pero las cosas funcionan de manera diferente en el caso de personas separadas y de ideas que están un poco por encima de ellas, como el Estado o la nacionalidad, que la gente defiende.