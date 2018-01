Cocina con Sputnik: sopa de maní, la última cena del Che Guevara

La última cena del Che no fue abundante ni exótica, pero dadas las circunstancias esta comida fue un manjar para el prisionero de La Higuera quien, según el Ejército de Bolivia, era el 'monstruo' que amenazaba la paz de los campesinos del sudeste del país.

La joven de 19 años entró a ver con sus propios ojos a aquel 'monstruo' y quedó impresionada, así contó a El Mundo . "Todo era hermoso en él, su cara, sus manos, su forma de mirar, sus ojos… Todo el mundo se enamoró al final del Che", contó emocionada Cortez.

Desde la escuela donde estaba prisionero, el Che pidió hablar con la maestra y tras saludarla le hizo un señalamiento: "Me dijo que había una palabra mal escrita en la pizarra, 'Angulos', que le faltaba el acento", publicó el periódico español.

"Yo le dije que como era con mayúscula no era necesario el acento. Él me insistió que sí, pero cuando se fue el militar que lo custodiaba, me dio la razón y me dijo que lo único que quería era hablar conmigo", reveló Cortez en la nota.

Al rato Cortez le llevó un "platito de sopa de maní" que el Che devoró ansioso. "Y cuando ya me iba, me agradeció la comida y me dijo que yo iba a tener una gran recompensa. Luego me preguntó si yo sabía qué iban a hacer con él".

La maestra se retiró a descansar y un rato después escuchó la ráfaga que pondría fin a la vida del guerrillero. Dos semanas después de la ejecución, la escuela reanudó las clases y la maestra junto a sus alumnos recogieron todos los "vestigios" del Che y los enterraron en el patio trasero.

La última cena de Guevara es una de las recetas más tradicionales de Bolivia. Lleva como base maní, arroz, arvejas y papas, y usualmente va acompañada de trozos de carne o pollo. A continuación te dejamos la lista de ingredientes y su preparación.

Ingredientes:

1/2 kg. carne de Res, mejor si es con hueso

1 taza de maní crudo pelado

1 Cebolla blanca pelada y picada

1 Zanahoria cortada en cubos

1/2 taza de arvejas peladas

1 tallo de apio, cortado en cubitos

1/2 pimiento morrón, cortado en cuadraditos

1/4 taza aceite

1 cuchara de ajo molido

1 1/2 lt. Caldo de res o vegetales

4 papas cortadas en cuadrados grandes

Sal

Pimienta

Comino

Orégano

250 gr. de macarrones o fideo

Perejil picado para espolvorear

Публикация от Jose Leonardo (@jlgonzalezs) Дек 31, 2017 at 6:31 PST

La preparación consiste en retostar el fideo en sartén u horno por aproximadamente 8 minutos y conservar. Luego remojar previamente el maní en agua caliente y pelarlo. En la olla de sopa, dorar ajo con aceite y añadir cebolla, zanahoria, arvejas, apio y pimiento. Saltear bien por 5 minutos.

Lea más: Cocina con Sputnik: caipirinha no, ¡caipiroska!