La araña ¿más peligrosa del mundo? Su picadura provoca erecciones

La araña bananera es de las más peligrosas del mundo, su picadura puede provocar erecciones involuntarias y dolorosas, corre a 40 kilómetros por hora y viaja por el mundo en racimos de bananas para sembrar el pánico en los lugares más inesperados. No obstante, su veneno tiene el potencial de mejorar la vida sexual de los seres humanos.

La Phoneutria nigriventer, conocida como araña bananera o errante del banano, tiene un aspecto que intimida. Su cuerpo mide de 3,5 a 5 centímetros pero al extender sus patas puede alcanzar los 15 centímetros de longitud.

Cuando está en peligro, adopta una posición casi vertical para aparentar un tamaño mayor. Levanta las patas anteriores y su vientre queda expuesto, al igual que los temibles colmillos de sus quelíceros rojos. Se balancea de lado a lado, en un movimiento amenazante para que su potencial depredador desista de atacarla.

La araña bananera es una especie de hábitos nocturnos. No teje telarañas para cazar, sino que sorprende a sus presas con un ataque letal que combina gran rapidez y un veneno muy potente. Este es más que suficiente para matar pequeños vertebrados, como roedores y sapos. Sin embargo, las muertes por picadura en seres humanos son escasas.

Por lo general, las picaduras en personas generan problemas localizados, con dolor y ardor, y edema. Sin embargo, pueden presentarse cuadros sistémicos (que afectan a todo el cuerpo). Son los casos graves, más frecuentes en niños que en adultos, y que en ocasiones llegan a ser mortales.El veneno de la Phoneutria nigriventer actúa sobre los canales de sodio neuronales, desioniza las fibras musculares y libera neurotransmisores que generan dolor, contracciones y convulsiones. En los cuadros más severos hay pacientes que manifiestan variaciones en la tensión arterial, rigidez muscular y hasta edema pulmonar.

El priapismo es otro de los posibles síntomas en casos graves; se trata de una erección involuntaria del pene que dura horas y es dolorosa. El estudio de este síntoma ha derivado en interesantes hallazgos, relevantes para el tratamiento de la disfunción eréctil.

¿Una cura para la impotencia sexual?

Kenia Pedrosa Nunes, fisióloga del Medical College of Georgia y especialista en biología vascular y farmacología molecular, es una referencia en la investigación del priapismo provocado por la araña bananera desde hace varios años. Aislar la toxina que causa esta erección involuntaria le ha permitido encontrar nuevos métodos eficaces para la disfunción eréctil.

Un estudio de 2010, publicado en The Journal of Sexual Medicine, daba cuenta de la extracción de un péptido (molécula formada por aminoácidos) del veneno de la Phoneutria nigriventer que produce erecciones al ser aplicado en roedores anestesiados.

En un estudio más reciente, publicado en 2019, otro péptido (PnPP-19) sintetizado del veneno de esta especie arácnida ha probado ser efectivo para mejorar la función eréctil en roedores diabéticos e hipertensos, sin ningún tipo de efecto secundario. La investigación concluye que este compuesto es un potencial tratamiento para la disfunción eréctil vía tópica (de aplicación localizada) en personas con hipertensión arterial y diabetes.

Algunas personas con diabetes no responden bien a los tratamientos habituales para la impotencia sexual. Drogas como el sildenafil (Viagra) no siempre resuelven el problema; en algunos casos provocan efectos secundarios o no interactúan adecuadamente con otros medicamentos. Ahora, gracias a la Phoneutria nigriventer, la calidad de vida de muchas personas podría mejorar.

¿Dónde se encuentra la araña bananera?

Las ocho especies de araña del género Phoneutria, pertenecientes a la familia Ctenidae, habitan en Centro y Suramérica. La araña bananera es natural de Brasil, aunque también se la encuentra en Colombia, Paraguay, el norte de Argentina y en Uruguay.

Las arañas macho se desplazan en gran número para aparearse durante marzo y mayo. En este período son más comunes las picaduras en seres humanos —mayormente en pies y manos—, en especial entre trabajadores rurales de plantaciones de bananos, ya que la araña se esconde entre los racimos de fruta o en la corteza de los árboles. Asimismo, los casos más habituales de picaduras domésticas suelen ocurrir con arañas que se esconden dentro de zapatos.

La presencia de esta araña en países inusuales ocurre al ser transportada en cargamentos de bananas de exportación, sin que sea advertida en los controles sanitarios. Incluso, se han reportado arañas bananeras en países de Europa. En 2011, una araña de gran tamaño fue vista saliendo de una caja de frutas importadas de Colombia, y escabullirse a gran velocidad en un supermercado de la ciudad alemana de Bexbach, en el estado de Sarre, al oeste del país germano.

Tal es la fama de la araña bananera, que las autoridades del local comercial decidieron cerrar sus puertas durante varios días para buscar al arácnido dentro de las instalaciones y evitar sorpresas o accidentes. Oficialmente, la araña nunca fue hallada.