Por qué el meteorito que cayó en Cuba no alcanzó la escala del bólido de Cheliábinsk

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba (CITMA) confirmó que un meteorito en forma de bola de fuego había volado sobre la isla y explotado en escombros que cayeron en la provincia de Pinar del Río.

"Según todos los informes, fue un bólido que terminó en una lluvia de meteoritos. He examinado los comentarios de los especialistas que tienen acceso a los datos de los satélites y los radares y he concluido que todo es como en Chelíabinsk, pero a una escala menor. Así, el resplandor no duró 16 segundos sino solo 2, y el rastro de humo tenía 20 kilómetros y no 250 kilómetros de largo", explicó a Sputnik Zamozdra, quien es doctor en física y matemáticas y profesor del Departamento de Física Teórica de la Universidad Estatal de Chelíabinsk.

Señaló que al caer el cuerpo celeste, hubo un fallo en la comunicación telefónica "aparentemente debido a las ondas electromagnéticas", mientras que la onda sonora provocó la vibración de los edificios.

No obstante, los vidrios no se rompieron mientras que en Chelíabinsk, más de mil edificios se quedaron sin cristales de las ventanas.

Hasta la fecha, en Cuba han hallado seis meteoritos, verificados científicamente mediante análisis químicos y otros procedimientos de laboratorio. De momento, los científicos están estudiando los fragmentos del cuerpo celeste caídos en Pinar del Río.

