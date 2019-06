Trump tiene un rival que le impedirá ser reelecto y es… Google

Aunque posteriormente el vídeo fue eliminado de YouTube, partes de la grabación pueden verse en el sitio oficial de Project Veritas.

"Elizabeth Warren —senadora por el estado de Massachusetts— dice que nosotros tendríamos que dividir a Google. Me gusta, pero está muy equivocada: esto no mejorará [la situación] sino que la empeorará, porque todas estas pequeñas empresas no tienen los mismos recursos que tenemos nosotros, y estarán encargadas de prevenir la siguiente situación Trump. Una empresa pequeña no puede hacerlo", declaró.

En marzo del 2019 Warren presentó un plan que prevé imponer nuevas reglas a ciertas compañías cuyos ingresos anuales superen 25.000 millones de dólares. Estas reglas, según CNN, obligarán a empresas como Amazon y Google escindir una parte de sus empresas y renunciar a su control sobre el comercio online.

Jen Gennai ya ha reaccionado a la filtración del vídeo diciendo que esta fue "una conversación informal con alguien en un restaurante".

"Project Veritas me pilló. Buen trabajo", aseveró.

Según un informador, que no reveló su identidad, Google utiliza la herramienta llamada 'Machine Learning Fairness' —Equidad del aprendizaje automático— para promover su agenda política.

"Ellos van a redefinir la realidad basándose en lo que ellos piensan que es justo y basándose en lo que quieren, algo que forma parte de su agenda", aseveró el interlocutor de Project Veritas.

James O'Keefe, autor del artículo para Project Veritas, comunicó que es el tercer informador que decide exponer los secretos de Silicon Valley. Estos nuevos documentos apoyados por un vídeo ponen en duda la neutralidad de Google y el rol que planea desempeñar en las elecciones del 2020.

En una conversación con los periodistas de Veritas, Gennai explicó que las "fuentes conservadoras" y las "fuentes fidedignas" no siempre coinciden en cuanto al tema relacionado con las prácticas editoriales de Google.

"Hemos recibido acusaciones acerca de la imparcialidad, que alegan que no somos justos con los conservadores porque elegimos las fuentes de noticias que consideramos fidedignas y estas fuentes no necesariamente coinciden con fuentes conservadoras", destacó.

A comienzos de junio varios medios de comunicación informaron que las autoridades estadounidenses preparaban investigaciones antimonopolio contra Amazon, Apple, Facebook y Alphabet, la matriz de Google.

