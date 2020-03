Sentencian a la pena capital al asesino de 19 discapacitados en Japón

Uematsu, de 30 años, había admitido el crimen y alegado durante el juicio que las personas con discapacidad y que no pueden comunicarse bien no tienen derechos humanos. También afirmó que no apelaría el veredicto, cualquiera que fuese.

La Fiscalía había exigido la pena de muerte para Uematsu , mientras que la defensa había insistido en que fuera declarado mentalmente incompetente e inimputable.

Según la acusación, Uematsu asestó puñaladas letales a 19 internos del centro Tsukui Yamayuri-en, en Sagamihara, e hirió a otros 24 en la madrugada del 26 de julio de 2016. También ató a cinco empleados al pasamanos en un corredor, causando lesiones a dos de ellos.