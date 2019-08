El Ejército indio asegura estar preparado por si algo sale mal en Cachemira

"Nuestra evaluación es que estamos preparados, por si algo sale mal", afirmó Rawat cuando le preguntaron sobre la escalada de tensión en la zona.

Sobre el incremento de las tropas pakistaníes en la región, el general, citado por el diario The Times of India, dijo: "No debería preocuparnos demasiado. Es normal".

Fuentes indias informaron la víspera que tres aviones de transporte C-130 de la Fuerza Aérea de Pakistán trasladaron el 11 de agosto equipos militares a la base aérea de Skardu, próxima a Ladakh.

Reacción de Irán sobre Cachemira

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Irán expresó preocupación por las restricciones con las que se enfrentan los musulmanes de Cachemira en sus prácticas religiosas, motivo por el que urgió a la parte india a devolver la normalidad a la región.

El portavoz del ente, Abás Musaví, se mostró preocupado por "las duras condiciones de seguridad para los ciudadanos de a pie, así como las limitaciones a las prácticas religiosas de los musulmanes de la región".

Musaví, citado por el sitio web de la Cancillería iraní, urgió a Nueva Delhi a tomar medidas para que la población de Cachemira pueda "retomar lo antes posible su vida normal y disfrutar de todos sus derechos naturales y reconocidos".

El 5 de agosto, la India abolió la autonomía del estado de Jammu y Cachemira y al día siguiente aprobó la división de esta entidad en dos territorios a partir del próximo 31 de octubre.

Pakistán advirtió que hará todo para contrarrestar cualquier cambio unilateral del estatus de Jammu y Cachemira, reconocido internacionalmente como territorio en disputa.

El conflicto de Cachemira, que se remonta a la partición de la India en 1947, dio origen a varias guerras entre Nueva Delhi e Islamabad.

Las tropas de la India y Pakistán en Cachemira están separadas por una frontera militar, la llamada Línea de Control, que carece de reconocimiento internacional y en la que se registran frecuentes incidentes.

La anterior espiral de tensión entre Islamabad y Nueva Delhi se desató a mediados de febrero pasado, después de que un terrorista suicida atacara un convoy policial indio en Pulwama, causando más de 40 muertos y decenas de heridos.