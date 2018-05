China sabrá sortear las sanciones de EEUU cooperando con Irán

Del mismo modo, Pekín mantendrá y garantizará el diálogo entre todas las partes involucradas en el acuerdo nuclear, según explicó en un comunicado el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Geng Shuang.

La posición de Pekín posterior a la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear iraní, firmado por el país asiático, Rusia, el Reino Unido, Francia, Alemania y el propio Irán, la expresaron el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Geng Shuang, y el Representante Especial de la República Popular China para Oriente Medio, Gong Xiaosheng.

"China e Irán mantienen el contacto a nivel comercial periódicamente y continuaremos cooperando en esa línea, respetando siempre nuestras obligaciones internacionales".

© REUTERS / Lucas Jackson EEUU impone nuevas sanciones a Irán

El gigante asiático siempre ha encontrado una salida a las sanciones más duras impuestas a Irán, ya estuviesen relacionadas con la restricción del acceso al petróleo iraní o a su sistema bancario, algo que ha recordado a Sputnik Irina Fiódorova, experta del Centro de Investigación Iraní del Instituto de Estudios Orientales de la Academia de las Ciencias de Rusia. Añade, de hecho, que no será por experiencia: China ya sabe cómo aprovechar la oportunidad para estrechar la cooperación que mantiene no solo con Irán, sino con la Unión Europea, América Latina y América del Norte "cuando otros países, sujetos a las estrictas sanciones estadounidenses, se han negado a cooperar con ellos".

Te puede interesar: China reacciona ante las posibles sanciones de EEUU contra Irán

De esa misma experiencia se sirven las empresas chinas que han caído en la lista negra de Washington.

Fiódorova está convencida de que China fundará entidades que operen y cooperen exclusivamente en y con Irán, de forma que las sanciones estadounidenses no les afecten demasiado. China, "como siempre ha hecho", aprovechará la ventana de oportunidades que se le presente.

Pekín deberá encargarse ahora de que todas las partes que están interesadas en proteger la integridad y el rigor del acuerdo iraní mantengan el contacto. Aquí el gigante asiático será clave porque es "un jugador imparcial y justo en la escena internacional" subraya a Sputnik Ji Kaiyun, de la Universidad Suroeste de Jiaotong (China).

A pesar de que Estados Unidos haya salido del acuerdo, será necesario convencer a Israel y a Arabia Saudí de que es necesario atajar el problema con sangre fría, explica Kaiyun. Que estos dos países tengan opiniones enfrentadas sobre Irán pone las cosas difíciles para China pero, como mínimo, podrían poner sobre la mesa un "modelo de cooperación quirúrgica" y coincidir en aquellos puntos en los que consigan converger, augura Kaiyun.

"Se hace aún más necesario persuadir a Irán de que no responda rápidamente. Y también iniciar un diálogo constructivo con la Unión Europea".

China tiene a su alcance todas las herramientas necesarias para que el diálogo entre las distintas partes del acuerdo fluya. Eso incluye crear las plataformas internacionales que lo hagan posible e invitar a sus socios a sentarse a la mesa de negociaciones.

Esto te puede interesar: China saluda esfuerzo de Irán por desarrollar la energía nuclear pacífica

© AP Photo / Fars News Agency China reitera su apego al pacto nuclear con Irán

Hay quien cree que, si China y la Unión Europea logran condenar conjuntamente las sanciones de Estados Unidos con Irán, siempre será posible para ambos encontrar formas legales de contrarrestarlas, lo que sin duda será una poderosa señal que llegará hasta Washington. China podría, incluso, ayudar a la Unión Europea a eludir las sanciones estadounidenses. No sería la primera vez que estas pasan de refilón por los países europeos.

Esta opción es la que comparte Tytti Erästo, investigador y experto en desarme nuclear y en no proliferación de armas del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. Su opinión la cita el periódico South China Morning Post. Fiódorova no está de acuerdo. Para ella, a China no le interesa ayudar a los países europeos a que eludan las sancione estadounidenses y siempre que coopere con ellos lo hará en su propio beneficio. No dará nada gratis. "China no es de esos países", señala. Eso sí. Continuará aprovechándose de esa ventana de oportunidades.

Tema relacionado: Rusia, China e Irán le aprietan las tuercas a EEUU