Bimba Bosé fallece tras dos años de lucha contra el cáncer

Según informan los medios locales, la modelo había luchado contra el cáncer desde 2014, cuando fue operada de la mama. Tras someterse entonces a una mastectomía, su lucha contra la enfermedad se había intensificado.

En las últimas semanas, se había sometido a nuevas pruebas en el hospital Ramón y Cajal, donde recibía sesiones de radioterapia y quimioterapia, y donde acudía periódicamente a revisiones médicas. Desde entonces hasta ahora, Bimba había seguido acudiendo a sus compromisos profesionales sin bajar el ritmo de trabajo.

"No he dejado de trabajar desde que me lo diagnosticaron y es lo que hay que hacer, la vida sigue. Debo estar hecha de otra pasta, la genética ayuda mucho. Además soy muy positiva, si no te derrumbas", aseguró en una entrevista.

Bimba Bosé era hermana del polifacético artista Miguel Bosé.