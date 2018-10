Economista: exclusión del dólar protege a Venezuela de obstáculos financieros de EEUU

"El beneficio de Venezuela será que eventualmente no volveremos a pasar por la crisis que generan las sanciones, que buscan impedir que a Venezuela no le lleguen dólares para que nosotros no podamos importar los bienes y servicios que requerimos para la vida cotidiana", expresó Valdez a esta agencia.

El vicepresidente para el área Económica de Venezuela, Tareck El Assami, publicó el martes un resumen de las medidas aprobadas por el Gobierno para mejorar las finanzas y, entre estas, la decisión de excluir al dólar del sistema de cambio oficial para privilegiar al euro y al yuan.

El Aissami aseguró que esta decisión se tomó luego que bancos estadounidenses pusieran trabas a las transferencias de dinero de Venezuela al país norteamericano y aplicaran comisiones muy altas por cualquier movimiento de dinero, asegurando que forma parte del bloqueo silencioso que aplica la Casa Blanca a la nación caribeña.

Petro como alternativa

Sumado a esta medida, el Gobierno venezolano creó un criptoactivo llamado petro, cuyo valor se respalda en el precio de sus reservas naturales, teniendo como principal referencia el petróleo (50% crudo, 20% oro, 20% hierro, y 10% diamante).

La preventa de esta moneda se hizo en febrero pero salió al mercado internacional el pasado 2 de octubre y, aunque 6 casas de cambio reconocidas por el Gobierno la anuncian, los valores de negociación se mantienen nulos porque aún no está a la venta.

No obstante, el economista, conductor del programa Boza con Valdez transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión, cree que ese instrumento será el camino de Venezuela para terminar de "deslastrarse" del dólar.

"No olvidemos que el petro tiene esa intención de que nosotros no necesitemos de dólares y de ninguna otra divisa para las transacciones internacionales", añadió.

El petro, indicó el experto, puede servir a Venezuela para realizar intercambios comerciales con países aliados como China.

"Nosotros podríamos hacer un convenio con China, que es la primera potencia comercial del planeta, que China avale a los productores chinos, en el sentido de que nosotros podamos comprarles a los productores de ese país maquinarias, lo que sea, lo que ellos produzcan allá y pagarles en petros", sostuvo.

Salir del carril del dólar

Valdez señaló que para las economías que no desean depender de EEUU es necesario salir del sistema impuesto después de la Segunda Guerra Mundial a través del acuerdo de Bretton Woods (1944), que estableció que la moneda base del mundo entero fuese el dólar.

Este pacto, sostuvo el especialista, ha sido "un instrumento de dominación" de EEUU.

"El dólar toda vez que es la principal moneda internacional y todos los países del mundo son interdependientes, es decir, todos requieren de alguna manera del comercio internacional para poder satisfacer sus necesidades internas, cuando hay carencias de dólares por cualquier causa eso empieza a afectar la economía interna", expuso.

De esta forma, cuando un Gobierno decide no responder a los intereses de EEUU, ese país tiene un instrumento para provocar efectos negativos en sus economías, explicó.

En el caso de Venezuela, un país que importa la mayoría de los productos que consume y de las maquinarias que requiere, el poco acceso a dólares provoca que el precio de esta divisa se eleve y todo aumente.

El Gobierno del país caribeño estableció desde 2003 un control cambiario que determina que solo el Estado tiene la potestad de comprar y vender divisas, así como de fijar su precio, a través del Banco Central de Venezuela.

No obstante, y aunque el control se ha flexibilizado en el último año a través de la apertura de casas de cambio para la recepción de divisas, el dólar paralelo ha seguido en aumento.

La última tasa que fijó el Gobierno de la moneda estadounidense fue de 62,88 bolívares (moneda local) por dólar; mientras, en el mercado negro un dólar equivale a 175 bolívares, y por este marcador se orientan la mayoría de los comerciantes para fijar sus precios, aun cuando el Estado decidió excluirlo de sus monedas de intercambio.

En tal sentido, Valdez explicó que debido a la decisión de que bajo ninguna circunstancia se utilizará el dólar, seguramente el precio de esta moneda va aumentar de formar abrupta "porque no va a circular más que en el mercado negro".

"Fíjate qué pasa con el dólar paralelo que está destrozando los precios en Venezuela, porque nosotros importamos muchas cosas en Venezuela, entonces al tener pocos dólares y distorsionarse el precio del dólar, distorsiona el mercado de precios venezolanos", indicó.

Sin embargo, el Gobierno dijo que subastará 2.000 millones de euros entre noviembre y diciembre que podrán ser adquiridos por la población y empresas privadas, "a una tasa real no especulativa", lo que, para Valdez, podría frenar el incremento del precio del dólar, pero aseguró que su efecto será progresivo.