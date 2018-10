Posible canciller de Bolsonaro no descarta intervención militar en Venezuela

"Hay una dictadura vecina y no estamos haciendo absolutamente nada políticamente, no nos estamos posicionando en contra (…) tenemos que actuar con principios, no podemos tolerar una dictadura en América Latina, no cierro la puerta a la intervención militar", dijo a Sputnik el congresista, señalado por la prensa local como posible canciller en un eventual Gobierno del ultraderechista.

No obstante, precisó que la acción contra el Gobierno de Maduro podría no requerir una invasión a territorio venezolano como tal, sino que, por ejemplo, se podría ofrecer apoyo logístico y financiero a los grupos opositores, aunque igualmente, antes podrían llevarse a cabo acciones "graduales".

De Orleans considera que Brasil y Colombia, los más interesados en resolver la crisis del país, podrían empezar a limitar los accesos a activos venezolanos en estos países.

Respecto al éxodo migratorio, el diputado del PSL propone "servicios humanitarios para resolver cosas puntuales", ya sea en la frontera brasileña o dentro del territorio venezolano, pero manifestó que la actual política de acogida implantada por el Gobierno de Michel Temer no puede continuar.

"Lo que no vamos a hacer es pensar que el problema se resuelve absorbiendo refugiados", dijo, y añadió que hay más de seis millones de venezolanos que pueden salir de su país en dirección a las naciones vecinas.

Según los datos más recientes del Gobierno brasileño, entre 2017 y agosto de 2018 algo más de 127.000 venezolanos entraron en Brasil, pero casi 69.000 ya dejaron el país en busca de otros destinos; en Colombia, las cifras son mucho mayores.

El Gobierno de Brasil negó en varias ocasiones la posibilidad del cierre de la frontera terrestre en Roraima (norte) como pedían las autoridades locales, y mantiene un programa de interiorización de inmigrantes para distribuirlos de forma voluntaria por varias regiones del país.

El candidato del Partido de los Trabajadores (PT), Fernando Haddad, quien competirá con Bolsonaro en la segunda vuelta, se mostró partidario de seguir siendo neutral frente a Venezuela y buscar una solución pactada junto a otros países vecinos y organismos como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos.

Luiz Philippe de Orleans y Braganza desciende de los emperadores Pedro I y Pedro II y es el sobrino del príncipe Luis Gastao de Orleans, jefe de la Casa Imperial de Brasil y aspirante al trono en caso de que se restaurase una monarquía en el país sudamericano.

Fue elegido diputado por el estado de Sao Paulo con más de 118.000 votos, y su nombre estuvo en las quinielas para ocupar la candidatura a la vicepresidencia junto a Bolsonaro, cargo que finalmente fue para el militar Anonio Hamilton Mourao.