Familiares de víctimas del accidente de Chapecoense dejan Bolivia con las manos vacías

"Lo que está sucediendo acá es primero una falta de respuesta por parte de la aseguradora Bisa, con la cual reiteradas veces se ha intentado contacto, (pero) no han querido mostrarse, dar las caras", dijo a esa red el abogado Rómulo Peredo, uno de los representantes de las familias.

Peredo realizó las declaraciones en el aeropuerto de la ciudad oriental de Santa Cruz, poco antes de abordar el avión en el que el grupo regresó a Brasil.

El avión boliviano de LaMia, que transportaba en vuelo chárter a la delegación del club de fútbol brasileño Chapecoense, se estrelló el 28 de noviembre de 2016 cerca de Medellín, Colombia, debido a falta de combustible, según estableció la investigación colombiana, y 71 de sus 77 ocupantes murieron.

Representantes de las familias de los 68 brasileños muertos en ese accidente llegaron el 4 de octubre a Bolivia, en busca de romper el estancamiento en que habían caído sus gestiones de resarcimiento de daños, pero no lograron su objetivo, según el informe de la televisora.

"Encontramos resistencia de la aseguradora, que no nos dio las respuestas que buscábamos. Sostenemos que no fue un accidente lo que le pasó (…), fue una sucesión de errores causados por seres humanos, mala práctica de (los servicios de) Aviación Civil de los tres países, Brasil, Colombia y Bolivia", dijo una de las familiares, no identificada.

La aseguradora Bisa guardaba silencio sobre la visita de las familias del caso Chapecoense, pero esa empresa había informado en diciembre de 2016 que el seguro no estaba vigente al momento del accidente y que, en vista de ello, había creado un fondo extraordinario de buena voluntad.

La aerolínea, que tras el accidente cesó operaciones, sostuvo en cambio que el vuelo estaba cubierto por el seguro de Bisa.

El abogado Peredo dijo que la delegación de familiares recibió de Bisa sólo una comunicación que ratifica la ausencia de seguro.

"La aseguradora ha mostrado de manera equivocada y dolosa un fondo solidario que no tiene finalidad solidaria, sino que es un documento que tal vez busca acallar, la condición para recibir el fondo es que no haya reclamos contra ellos", sostuvo el abogado.

Agregó que los familiares de las víctimas creían que la aseguradora tenía una táctica dilatoria en espera de que se cumplan dos años después del accidente, para dar por cerrado el caso, sin más pagos.

