Hijos de tripulantes de submarino argentino perdido aún esperan respuesta

"Sigo esperando a mi marido, y mi hijo de 8 años sigue esperando a su papá", admitió Andrea Mereles, esposa del suboficial Ricardo Gabriel Alfaro Rodríguez.

La mujer reconoció que hasta ahora no pudo decirle al niño lo sucedido con el ARA San Juan: "no tengo una respuesta", señaló.

En total, 65 niños "esperan una respuesta de dónde están sus padres y cuándo van a regresar".

© AP Photo / Vicente Robles Familiares de tripulación de submarino argentino perdido denuncian encubrimiento

Allegados de los submarinistas del San Juan marchan este 15 de octubre desde el Congreso hasta la sede del Gobierno en Buenos Aires para recordar que pasó casi un año desde que se perdió el navío en el Mar Argentino.

"Es mucha angustia la que provoca no saber dónde está el submarino y qué pasó con los 44 marinos", afirmó Mereles.

Los familiares de la tripulación también se movilizarán en Mar del Plata, ciudad balnearia de la provincia de Buenos Aires en donde tenía su atracadero habitual la embarcación y adonde se dirigía el 15 de noviembre de 2017 cuando se comunicó con la base naval por última vez.

Mereles, habitante de Mar del Plata, lleva "once meses con este dolor y esta incertidumbre".

"Es dura esta situación, y cada vez más, por las mentiras de la Armada, que mandó a 44 marinos a una misión en un submarino en mal estado, mientras que el Gobierno [de Mauricio Macri] es cómplice de esta tragedia que nos tocó vivir", afirmó.

Búsqueda

La empresa estadounidense Ocean Infinity comenzó el pasado 7 de septiembre a rastrear el fondo del mar para dar con el paradero del submarino.

© AP Photo / Esteban Felix ¿Rechazó la Armada argentina la ayuda británica para buscar ARA San Juan?

Por contrato sólo cobrará la recompensa, de 7,5 millones de dólares, si encuentra el navío.

"Hay cuatro veedores familiares que viajan en el barco, así que confío en que la empresa encontrará el San Juan, y mientras tanto, hasta que no me traigan una prueba, no voy a bajar los brazos", aseguró Mereles.

La esposa del suboficial no descarta, por otro lado, que los submarinistas se encuentren en las Islas Malvinas en un operativo secreto.

"En otra oportunidad, en una navegación que hubo en julio de 2017, mi esposo me comentó que fueron seguidos por un submarino inglés, entonces pienso que esta vez pasó exactamente lo mismo, porque mi esposo me dijo que esta vez se iban a una misión secreta", señaló.

Claudio Rodríguez, hermano de otro de los tripulantes del buque, se mostró más optimista con la búsqueda de la empresa Ocean Infinity.

© Foto : El diario El Patagónico Abogada: Armada argentina presionó para borrar llamadas de submarino perdido

Hasta el momento, el barco Seabed Constructor, de fabricación noruega, localizó 16 contactos en más de siete áreas, aunque de momento todos los rastreos dieron resultado negativo.

"Pero estamos esperanzados porque es la empresa con mejor tecnología y está buscando metro a metro el submarino", contó Rodríguez, hermano del suboficial primero Hernán Rodríguez, jefe de máquinas.

El pasado 12 de octubre, la compañía cumplió 28 días de búsqueda.

Por contrato, trabajará un mínimo de 60 días y un máximo de 120.

"Si no los encontramos es porque no están, y entonces alguien tendrá que más datos de qué misión cumplían", aventuró el hermano del submarinista.

Investigaciones en curso

Una comisión bicameral del Congreso investiga lo sucedido con el submarino, mientras la jueza federal Marta Yáñez, desde el municipio de Caleta Olivia en la provincia de Santa Cruz (sur), instruye el expediente judicial que indaga en las responsabilidades de la desaparición del navío con la colaboración de varias familias que actúan como querellantes.

© AP Photo / Marina Devo "El ARA San Juan puede ser encontrado solo por casualidad"

El suboficial primero Rubén Darío Espínola declaró hace unos días ante la magistrada que recibió presiones para borrar del libro de comunicaciones tres intentos de llamada que supuestamente provinieron del San Juan, recordó Rodríguez.

"Estamos apurando a la jueza para que empiece a meter a gente presa", manifestó.

Rodríguez, quien también acusó al Gobierno de no movilizarse "hasta que no armamos carpas y andamos con protestas", viajó hace un mes a Roma para entrevistarse con el papa Francisco.

Durante la audiencia, el Papa "me dijo que los íbamos a encontrar, aunque sin vida", contó.

No obstante, Rodríguez admitió que mientras tanto, y a casi un año de la desaparición del San Juan, los familiares están "agotados de tanta búsqueda sin encontrar nada".

La Armada informó de que la embarcación se contactó con tierra por última vez a las 7.19 hora local (10.19 GMT) del 15 de noviembre, cuando se encontraba a 432 kilómetros de la costa, a la altura del Golfo de San Jorge (sureste), en su trayecto desde Ushuaia (sur) a Mar del Plata.

Casi cuatro horas después, a las 10.51 hora local (13.51 GMT), se registró una explosión a 48,28 kilómetros de la última posición del buque, en coincidencia con el trayecto que cursaba hacia Mar del Plata.

