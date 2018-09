Embajador ruso en Argentina desmiente acusaciones en caso Skripal

La carta de Feoktistov fue enviada en respuesta a un artículo de John Carlin del domingo 16 de septiembre. En la nota, el periodista inglés repite las acusaciones británicas contra dos ciudadanos rusos, Alexander Petrov y Ruslan Boshirov, señalados como oficiales del servicio de inteligencia militar y responsables de un ataque con veneno letal contra el exespía Sergei Skripal y su hija en Salisbury el 4 de marzo de 2018.

Rusia ha desmentido categóricamente su participación en el hecho, pero Carlin da por confirmado y comprobado que el 'Novichok', la sustancia con la cual fueron envenenados, es "creación de los laboratorios militares más secretos de Rusia" y acusa a los servicios secretos de ese país de "chapuceros" y "criminales", que actúan con la bendición "de su criminal y chapucero gobierno".

En su misiva, publicada en la sección de Cartas de Clarín el 19 de septiembre, el embajador Feoktistov responde a estas acusaciones:

"Me provoca un profundo pesar el carácter obviamente anti ruso de esta publicación, sin la mínima aspiración de presentar al lector el panorama completo de los acontecimientos y su evaluación independiente, lo que hubiera sido propio del periodismo profesional".

Rusia "rechaza categóricamente todas las acusaciones sin fundamento de su involucración en el envenenamiento con sustancias tóxicas a los ciudadanos rusos de Salisbury. En reiteradas ocasiones nos dirigimos al gobierno británico con la propuesta de comenzar las consultas correspondientes, según lo estipulado por el Convenio consular bilateral del 2 de diciembre de 1965 y el Convenio europeo sobre la asistencia legal recíproca en materia penal de 20 de abril de 1959, pero Londres la dejó sin respuesta", continúa la carta.

El embajador aclara que la Federación de Rusia "jamás desarrolló, ni produjo ni almacenó, los productos químicos denominados en los países del Occidente como 'Novichok'".

"El propio término 'Novichok', así como los datos sobre la estructura y espectro de masa de dicha combinación química, empezaron a aparecer en la literatura científica especializada extranjera y en las bases de datos correspondientes gracias a los desertores soviéticos que estaban relacionados con el antiguo programa químico-militar de la URSS de manera muy directa", afirma.

"Más aún, los estudios parecidos se realizaron en otros países, inclusive en Gran Bretaña y específicamente en el laboratorio del Ministerio de Defensa de Reino Unido en Porton Down, ubicada en proximidad inmediata de Salisbury", prosigue.

El embajador lamenta que los lectores argentinos "no hayan podido conocer estos y muchos otros hechos que no caben en la trama rusofóbica del folletón fabricado por John Carlin. Y eso que el punto final en la investigación del llamado 'caso de los Skripal' todavía no está puesto y los culpables no están establecidos".

Por último, Feoktistov recuerda que dicho artículo se publica precisamente cuando se cumplen diez años del establecimiento de la asociación estratégica entre Rusia y Argentina.