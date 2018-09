Periódico argentino Página/12 no sale a la calle por primera vez en 31 años

BUENOS AIRES (Sputnik) — El grupo empresarial dueño del periódico argentino Página/12 optó por no publicar el diario, en respuesta a una huelga general de los trabajadores, hecho inédito en los 31 años de existencia del matutino.

"Fue una decisión de la empresa, que dijo que hoy [el 19 de septiembre] no iba a salir el diario", explicó a Sputnik la periodista Paula Sabatés, una de las trabajadoras del diario y delegada de la asamblea.

La plantilla del periódico, de tirada nacional, realizó el pasado martes un paro de actividades durante 24 horas en reclamo de un aumento salarial del 23%, tal y como acordó la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) con las cámaras del sector.

Según los trabajadores, la empresa propietaria de Página/12, el Grupo Octubre, no cumple con esa disposición pactada por el sindicato de prensa, bajo la justificación de que el acuerdo no ha sido homologado por la actual Secretaría de Trabajo, "requisito que la legislación vigente no exige".

La huelga "se enmarca en un plan de lucha mayor, porque estamos reclamando que nos paguen el acuerdo paritario de este año, que nos debe cuatro meses", detalló Sabatés.

La periodista defendió que el personal del diario usó "una herramienta de lucha sindical como hemos usado otras", y que el Grupo Octubre decidió, "en base a eso, que no saliera el diario".

"Los jefes de las secciones se encargan generalmente de sacar la edición cuando hay una medida de fuerza, pero en esta ocasión les avisaron de que Página/12 no se vendería hoy en los kioscos, suponemos que como contraataque en el conflicto", señaló la delegada.

A la espera de ser convocada a una nueva reunión, la plantilla del diario se pregunta en estas horas si "pretenden asustarnos o dividir la asamblea", indicó.

Crisis en el sector

En Página/12, periódico que este 2018 cumplió 31 años, trabajan entre 210 y 215 personas.

El Grupo Octubre es un conglomerado de medios asociado al sindicato de trabajadores de edificios, Suterh, que conduce Victor Santamaría.

Página/12 fue comprada por el grupo en abril de 2016, y es uno diario de claro perfil opositor al Gobierno de Mauricio Macri.

"Cuando tuvimos que defender a la empresa por la asfixia a la que era sometida con la pauta oficial (publicidad del Gobierno), lo hicimos, puesto que es difícil ser un medio de comunicación en este contexto, más si es gráfico y más si es opositor", explicó la representante de los trabajadores.

La asamblea de trabajadores se manifiesta "dispuesta a colaborar con la empresa para que pueda seguir existiendo el diario, pero ponemos como condición mínima que los trabajadores tengan un salario digno", concluyó Sabatés.

Otros de los medios que posee Grupo Octubre son la radio Am750, la revista Caras y Caretas, la revista Urbano, y el diario Z.

Desde que asumió el actual Gobierno en diciembre de 2015, casi 3.000 empleados del sector perdieron su puesto de trabajo, según el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), mientras varios medios de comunicación han sufrido vaciamientos o incluso han sido clausurados.

Esta situación ha sido "creada por las cámaras empresarias y avalada por el (hasta hace unas semanas) Ministerio de Trabajo", hoy degradada a Secretaría de Trabajo, según alertó Sipreba este año.