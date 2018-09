Migrantes venezolanos en Perú que desean volver a su país niegan maniobra de Maduro (vídeo)

"Esto no es un montaje; si estamos solicitando ayuda al gobierno es porque muchos no tenemos fondos para pagar un pasaje a Venezuela. Maduro no nos mandó a venir acá y tampoco nos está diciendo "vengan", pero esto para nada es un montaje o una movida. Mi nombre es Dalila Bracho, soy de Caracas y lo digo sin temor", enfatizó a esta agencia una ciudadana venezolana desde las afueras de la embajada de su país en Lima.

​Varios venezolanos se han acercado a su embajada para iniciar los trámites que les permitan acogerse al plan Vuelta a la Patria, impulsado por la administración del presidente Maduro para aquellos connacionales que quieran regresar a su país.

La iniciativa fue aprobada el 4 de septiembre mediante un decreto de la Asamblea Nacional Constituyente.

"Acá cada quien tiene libre albedrío, y yo le digo que estoy (en la embajada) porque quiero. Vengo acá todos los días para avanzar con mis papeles y nadie me está pagando por estar aquí. No digo que las cosas estén bien (en Venezuela), pero no hay nada como estar en tu país", afirmó Daniela Silva, ciudadana venezolana originaria del estado de Cojedes (oeste).

Daniela Silva, quien vino a Perú hace ocho meses junto a sus dos niños, confiesa que gana mil soles al mes (300 dólares), pero un servicio de guardería infantil le cuesta 600 soles (180 dólares) y una habitación donde vivir, 350 soles (105 dólares).

"Lo que me queda no me alcanza para vivir. Yo vine con cierta cantidad de dinero y aún no he podido recuperarlo", dice, y agrega que al venezolano "no se le debe mentir con que Perú es Disneylandia o que acá se puede ingresar fácil, sin papeles".

"Eso no es así", aseguró.

Xenofobia

Los ciudadanos venezolanos reafirman que su decisión de retornar no tiene ningún trasfondo político; de hecho, Sputnik pudo comprobar que la gran mayoría alega motivos personales o alude que son víctimas de ataques xenófobos, y que eso hace difícil la estadía en Perú.

"Yo vine hace cuatro meses y me quiero regresar porque no he tenido suerte aquí. Yo era agricultor en Venezuela y acá trabajé en muchas cosas, pero la gente quiere como humillarlo a uno y yo no sirvo para eso", relata Ender Márquez, ciudadano nacido en la ciudad de Mérida (noroeste).

Por su parte, Letty Páez, del estado de Táchira (oeste), señala particularmente a la xenofobia como una de las razones para tomar la decisión de volver a su país.

"Yo trabajaba como enfermera (en Venezuela) y acá no me puedo desempeñar ni como auxiliar de enfermera, porque no tengo el PTP (Permiso Temporal de Permanencia, documento expedido por Migraciones Perú); y si así lo tuviera, cuando postulas a un trabajo te piden el carnet de extranjería o te inventan un documento, porque la xenofobia es total contra Venezuela", denuncia la mujer.

Páez dice que en casi un año desde que reside en Perú, han sido varias las veces en que ha sido víctima de estafa por empleadores inescrupulosos que toman ventaja de la situación de urgencia por la que atraviesa.

En la embajada, las decenas de personas que hacen fila para ser atendidas manifiestan que el Gobierno venezolano les está pidiendo llenar una planilla donde expliquen por escrito los motivos por los cuales quieren retornar, además de la copia de su pasaporte o cédula de identidad.

El trámite es gratuito e incluso el Gobierno les ofrece pagar la multa con el Estado peruano si se han excedido en el tiempo de estadía legalmente permitido, aseguran.

Los horarios de atención en la embajada de Lima son breves (entre las 9:00 y las 12:00, hora local; de las 14:00 a las 17:00 GMT) y a los solicitantes aún no les ofrecen mayores detalles de cómo o cuándo se llevará a cabo su retorno.

Sputnik intentó comunicarse, sin éxito, con el personal que trabaja en la dependencia venezolana.