Científicos argentinos protestan contra los recortes en ciencia y tecnología

"Los trabajadores del sistema científico nos movilizamos para exigirle al Gobierno que si se quiere un desarrollo real del país se debe preservar el sistema científico, preservar las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores; toda defensa de la ciencia y la tecnología debe empezar por ahí", dijo Del Pla a Sputnik.

Los trabajadores de ciencia y tecnología reclaman al Gobierno argentino por los distintos recortes realizados al presupuesto de este sector bajo el lema: "Sin ciencia y tecnología no hay futuro".

Además, solicitan al Ejecutivo que apruebe la Ley de Ciencia y Tecnología, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores y que garantiza el aumento de presupuesto.

"La ley establece un incremento escalonado del presupuesto de Ciencia y Tecnología que va aumentando desde el 0,51% para 2018 al 3% del Producto Bruto Interno (PBI) para 2030", señaló Del Pla, también becario doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

No existe una fecha estimada para que esta ley se vote en la Cámara de Diputados debido a que todavía no tiene un dictamen y no ha pasado por las comisiones que la deben analizar antes de que se someta a votación.

"Este Gobierno se ha dedicado en todo el último período a una política de ajuste feroz, tanto en educación, ciencia y técnica; por ejemplo los presupuestos que se discutieron el año pasado ya incluían un aumento de salario del 15% versus una inflación que ya está pronosticada del 35%, es decir, una pérdida de 20 puntos porcentuales", sostuvo Del Pla.

En 2016 lo destinado a Ciencia y Técnica fue el 1,53% del presupuesto nacional, mientras que en 2017 representó el 1,4% y en 2018 el 1,27% del gasto previsto.

Pero el valor real de la función Ciencia y Tecnología del presupuesto nacional cae 15,8% si se asume la tasa de inflación proyectada, según un estudio del investigador del Conicet, el Dr. Fernando D. Stefani.

Vaciamiento

Por su parte, el Dr. en Química, Alan Szalai, quien es becario doctoral del Conicet, contó a esta agencia que el 3% que se espera alcanzar para 2030 es un porcentaje que se acerca al de los países que más invierten en Ciencia y Tecnología, que destinan alrededor de 4% del PBI, mientras que Argentina actualmente destina alrededor de 1%.

"Hay una correlación muy grande entre el grado del desarrollo del país y el porcentaje invertido en ciencia, y a su vez es importante una ley que garantice previsibilidad y dé continuidad al sector, porque la gran mayoría de los proyectos son de mediano y largo plazo (…) los avances en ciencia y tecnología requieren años", señaló Szalai.

Está previsto que los institutos de CONICET en la Universidad de Buenos Aires (UBA) reciban para gastos de funcionamiento durante todo 2018, el 40% de lo que recibieron en 2017, según datos publicados en un informe de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA #SOSciencia.

"Se trata de un vaciamiento en múltiples ángulos, desde el problema presupuestario general, las partidas de funcionamiento tienen valores congelados a los del año pasado, hay retrasos en los pagos (…) si a esto se le suma los bajos salarios, la falta de perspectiva y de estabilidad laboral que implica que se cierren las entradas a las carreras de investigador", expresó Del Pla.

El desfinanciamiento del sector ciencia y tecnología al que se refieren ambos investigadores tiene diversas consecuencias.

Por un lado, destacan el tema de los salarios de los investigadores, que según señala el integrante de JCP, están 30% por debajo del poder adquisitivo constante de lo que estaban en 2009.

"Los (salarios de los) becarios doctorales estamos apenas por encima de la línea de pobreza en Argentina, los becarios post doctorales no llegan a la canasta básica familiar (…) los administrativos ganan incluso menos que la línea de pobreza, es decir, los salarios han quedado enormemente golpeados y muy desfasados, y por eso son uno de los ejes de reclamo central", señaló Del Pla.

Sumado a esto, existe una enorme pérdida de poder adquisitivo de los sueldos (de Conicet y también en otros organismos de ciencia y tecnología), debido a la inflación y a la devaluación de los últimos años, añadió Del Pla.

"Cualquier ley de financiamiento que se plantee debe tener como eje fundamental una recomposición salarial inmediata porque consideramos que es la única forma en la que uno puede defender el sistema científico defendiendo primero a los trabajadores del sistema científico, pero porque si no la gente va a dejar de elegir el sistema científico como una oportunidad de carrera y de trabajo", señaló el representante de JCP.

Otra de las consecuencias del desfinanciamiento del sector es que cada vez hay menos ingresos a la carrera de investigador científico del Conicet, señaló Szalai.

Se pasó de 600 ingresos en la convocatoria 2016 (300 en temas generales y 300 en temas estratégicos) a 450 en la convocatoria actual (150 en temas generales, 150 en temas estratégicos y 150 para fortalecimiento de instituciones con escaso desarrollo en CyT).

Además, el integrante de JCP explicó que los becarios son contratados de forma precaria y esto lleva a que sea más que puedan ser despedidos sin indemnizaciones.

En 2018 el aumento de la función Ciencia y Tecnología fue de 50% del aumento del presupuesto nacional.