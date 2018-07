Trabajadores venezolanos de hospitales evalúan sumar movilizaciones a paro indefinido

"Estamos evaluando una caravana, con una marcha en los próximos días, además de la renuncia masiva de los profesionales y obreros, porque ¿cómo nosotros prestamos salud si no podemos darle bienestar a nuestra familia?", cuestionó Zambrano.

Desde el 25 de junio, cuando se inició el conflicto en el sector de salud, está paralizados 25 hospitales de la capital y a la medida se sumaron los centros asistenciales públicos de 20 estados de este país caribeño.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins Sector salud venezolano prevé presentar pliego de conflicto ante el parlamento

"En los hospitales donde mantenemos la protesta no funciona un tomógrafo, no hay un resonador bueno, en los laboratorios no tienen reactivos en un 100 por ciento, las infraestructuras (están) deterioradas, por eso nosotros fuimos a la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) a decirle que tenemos años en la lucha", dijo Zambrano.

El 3 de julio la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, aprobó enviar órganos del Estado, como la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, comunicaciones detallando la situación de los trabajadores de la salud.

Se trata de una medida de protección a las acciones que estamos presentando, porque nosotros estamos en un paro indefinido, ahorita estamos todos los gremios médicos, obreros, enfermeros, bioanalistas, fisioterapeutas, psicólogos, farmaceutas, todos unidos, y el fin nuestro es una salud digna", detalló el dirigente sindical.

La jornada de paro comenzó el 25 de junio y solo son atendidas las emergencias, cirugías e inmunizaciones en los diferentes centros públicos de salud.

Mientras, el Gobierno asegura que hace frente a una guerra económica promovida por EEUU, cuyo principal objetivo es derrocarlo, para lo cual se aplica un bloqueo financiero que dificulta la importación de alimentos y medicamentos y eleva el costo de la vida.

