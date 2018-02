Dirigente oficialista dice que Venezuela tiene dos vías: democrática o inconstitucional

"El planteamiento que hay en este momento es si la sociedad venezolana se encauza por la vía democrática o por la vía de la inconstitucionalidad", dijo.

Para Arangüibel, integrante de la polémica ANC que no tiene opositores entre sus miembros, "la revolución bolivariana está profundizando la democracia participativa y protagónica a través del evento electoral de manera cada vez más intensiva más profunda, mientras que la oposición ha tratado de generar ingobernabilidad y desestabilización".

La oposición no concurre a los comicios presidenciales porque no cuenta con un líder entre sus propias filas, opinó.

"La oposición no ha presentado candidato en esta oportunidad porque en los últimos tres procesos ha quedado en evidencia que no cuenta con respaldo popular suficiente ni siquiera para ser un contendor de importancia en ningún evento electoral (…) está completamente desmembrada, desarticulada y desorientada en sus confrontaciones internas", dijo Arangüibel.

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que nuclea a los principales partidos opositores, decidió no participar de las elecciones convocadas para el 22 de abril por considerar que no existen condiciones mínimas para unos comicios libres, justos y transparentes.

La propia MUD fue inhabilitada para presentarse como tal en las elecciones, mientras la mayoría de sus líderes están proscriptos o exiliados.

La MUD reclamó asimismo la presencia de una amplia misión de observación internacional, la conformación de un Poder Electoral independiente y una fecha para los comicios con plazos suficientes para celebrar primarias, ampliar la inscripción de nuevos ciudadanos y realizar auditorías que certifiquen la integridad del sistema de votación, entre otros puntos.

Plan opositor

Cuando el 27 de febrero culmine el plazo para la inscripción de candidatos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), la democracia no se verá empañada porque los sectores opositores no hayan postulado un aspirante, según Arangüibel.

"Lo que no puede suceder es que se paralice la democracia porque hay un sector que está completamente disminuido, como lo está el sector de la oposición; la revolución va a seguir avanzando en la búsqueda de este modelo participativo y protagónico", resaltó.

Arangüibel aseveró que la oposición apuesta a la desestabilización y a un golpe de Estado.

"La oposición ha quedado completamente en evidencia: no tiene ni la más mínima posibilidad de retornar al poder por la vía democrática, porque no cuenta con respaldo popular alguno, no tiene respaldo ni entre los sectores pudientes de la sociedad que pudieran ser afines a sus mismos intereses neoliberales", insistió.

El constituyente también criticó los pedidos realizados desde el exterior para que se posponga la fecha de las presidenciales.

"Antes pidieron adelanto de elecciones de manera inmediata para que de esa forma pudiera dársele posibilidades a la oposición de hacerse del poder en Venezuela; lo han tildado de dictadura al Gobierno de Venezuela, y Venezuela es uno de los países con una de las tasas más altas de convocatoria de elecciones", dijo.

Están llamados a sufragar más de 20 millones de venezolanos, según la última auditoria efectuada al registro electoral.

Se espera que este martes el presidente Nicolás Maduro inscriba su candidatura para la reelección y divulgue su plataforma electoral, el Plan de la Patria 2019-2025.