Diputada chilena pide debate legislativo sobre despenalización de eutanasia

"La historia de Paula (Díaz) es una muestra más de todos los dramas que se esconden detrás de una falta de legislación y de una miopía al respecto; se está condicionando el ejercicio de los derechos humanos de miles de niños, niñas, adolescentes y adultos que tienen que lidiar con este tipo de enfermedades en sus vidas", sostuvo la dirigente política.

La joven en cuestión posee una enfermedad sin diagnóstico ni cura conocida, lo que la ha mantenido en cama con dolores permanentes durante años.

"Tenemos que debatir sobre la despenalización de la eutanasia; hay que legislar al respecto y esa legislación tiene que asegurar la dignidad y los derechos humanos de las personas", afirmó Pérez.

La diputada electa sostuvo que en Chile la eutanasia "ha sido un tema exento y olvidado en la discusión pública" y valoró que ahora se esté "abriendo el debate".

"Casos como los de Paula nos despiertan como sociedad y nos damos cuenta de que es un tema más común de lo que creemos, y que hay que hacerse cargo", dijo.

Pérez aseguró que dentro de su coalición Frente Amplio hay "un consenso" sobre la eutanasia, y afirmó que luchará para reflotar en tema el Congreso en el próximo periodo legislativo, que comienza el 11 de marzo junto con el Gobierno del presidente electo, Sebastián Piñera.

"El panorama estará complejo durante el próximo Gobierno, con una derecha conservadora que ha demostrado que priva a la sociedad de debates importantes, como ya vimos que lo hicieron durante la discusión de la despenalización del aborto en tres causales", señaló.

El caso de Paula

A comienzos de febrero de este año se hizo conocido un vídeo en redes sociales en el que Paula Díaz, quien padece una extraña enfermedad que intriga a los médicos, le rogaba a la presidenta Michelle Bachelet que le concediera morir.

Paula sufre desde 2013 parálisis de sus extremidades, fuertes dolores, movimientos involuntarios y pérdida de conciencia.

"Ya no soporto mi cuerpo, está desgarrado, no puedo apoyar ninguna parte de mi cuerpo sin que me duela o se rompa, ¿cómo no pueden entender que ya no puedo más? Se lo suplico, deme la eutanasia", afirmaba.

Tras esto se instaló el debate y algunos diputados del Frente Amplio, como Maite Orsini y Vlado Mirósevic, comenzaron a pedir a través de los medios de comunicación y las redes sociales que se reinstaurara la discusión sobre la eutanasia en el Congreso.

El lunes, la empresa encuestadora Cadem reveló los resultados de un estudio en que el 68 por ciento de los chilenos dijo estar "a favor" de la despenalización.

Eutanasia en Chile

En este país sudamericano, la eutanasia está prohibida por ley, pero hace más de 10 años que se han hecho intentos por legislar sobre el tema, con proyectos que no han avanzado en el Congreso.

En 2004 se presentó un proyecto de despenalización para casos específicos y restringidos, pero en 2007 quedó archivado en la Comisión de Salud del Senado, donde se encuentra hasta hoy.

En 2006 hubo otro intento de legislar con una iniciativa presentada por diputados y senadores de centroizquierda, que permitía "el derecho a la muerte digna", pero esta fue votada y rechazada en el Senado en 2015.

El último proyecto fue ingresado en 2014 por Mirósevic, que permite a los doctores practicar eutanasia a los pacientes terminales, pero el texto no avanzó en la discusión y quedó archivado.