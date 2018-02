Canciller chileno denuncia "presiones" para que opositores venezolanos firmen acuerdo

CARACAS (Sputnik) — El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, uno de los acompañantes internacionales del proceso de diálogo entre el Gobierno y la oposición de Venezuela, aseguró que existen presiones para que el sector que se opone al presidente Nicolás Maduro firme un acuerdo que no cumple con sus expectativas.

"En contacto permanente con República Dominicana; enormes presiones para que oposición venezolana firme papel que no contempla garantías elecciones presidenciales Pdte. Maduro en campaña, partidos opositores no validados, candidatos inhabilitados, etc ¿Algún partido chileno aceptaría eso?", escribió a través de su cuenta de Twitter.

Muñoz, canciller invitado por la oposición, no ha asistido a las últimas dos reuniones del diálogo, y ha advertido que el acompañamiento de Chile podría suspenderse si no existen avances reales en el proceso.

El otro canciller convocado por este sector, fue el de México, Luis Videgaray, quien el pasado 23 de enero dijo dique no seguiría en las negociaciones.

"Quiero anunciar (…) que ante la decisión de convocar a elecciones durante el primer cuatrimestre de este año, el gobierno de México ha decidido no participar en el proceso de negociación política entre el gobierno y la oposición en República Dominicana", dijo Videgaray en declaraciones a la prensa.

Y es que la Asamblea Nacional Constituyente sorprendió a los venezolanos y a la comunidad internacional, el pasado 23 de enero, cuando resolvió que los comicios presidenciales debían hacerse antes del mes de mayo, y no en diciembre como tradicionalmente se han realizado.

Escucha: ¿Se acerca el acuerdo en Venezuela?

Además, la decisión se tomó luego que la Unión Europea decidió sancionar a siete altos funcionarios del Gobierno venezolano, por lo que la Constituyente indicó que "ante más sanciones, más elecciones".

El ministro mexicano consideró que tal decisión era una patada al diálogo, teniendo en cuenta que uno de los puntos en negociación era la fecha de convocatoria a elecciones presidenciales y las condiciones para las mismas.

Por su parte, los otros tres países invitados por el Gobierno a la mesa de diálogo, Bolivia, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas, han estado presentes en todas las reuniones pautadas desde el pasado primero de diciembre, así como el presidente anfitrión Danilo Medina, su canciller Miguel Vargas y el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero (2004 – 2011).

En la última cita del diálogo que se celebró entre el 29 y 31 de enero, las partes firmaron una hoja de ruta con los puntos acordados hasta esa fecha y aseguraron que había avances en la mayoría de los puntos.

Por ello, se esperaba que este martes alcanzaran un acuerdo.

Incluso, en la sala de conferencia de la Cancillería dominicana, en la que usualmente ofrecen declaraciones una vez concluyen las reuniones, se instaló un mesa con dos sillones y un par de bolígrafos, lo que refería la posibilidad de que se firmara un acuerdo.

Sin embargo, horas después los bolígrafos fueron retirados.

A su llegada a la reunión el jefe de le delegación oficialista, Jorge Rodríguez, se acercó a la prensa con un lapicero en la mano, asegurando que estaba presto para firmar el acuerdo que había quedado listo en una reunión que las partes sostuvieron la noche anterior en Caracas.

Sin embargo, el diputado Julio Borges, jefe de la delegación opositora, desmintió tanto la presunta reunión del lunes, como el que exista un "acuerdo definitivo", y aseguró que mantiene firme los cuatro puntos que demanda desde que comenzó el proceso de negociación.

Entre los aspectos en debate se encuentran: garantías electorales, situación de la Asamblea Nacional de mayoría opositora, reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente oficialista, cooperación de alimentos y medicamentos, liberación de políticos presos y levantamiento de sanciones económicas contra Venezuela.