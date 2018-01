Denuncian al Estado argentino por falta de medicamentos para pacientes con VIH

BUENOS AIRES (Sputnik) — El Estado argentino es responsable de la falta en todo el país de cuatro medicamentos contra el VIH debido a un retraso en la firma de la partida presupuestaria de 2018, dijo a Sputnik la directora de programas de la no gubernamental Fundación Huésped, Mar Lucas.

La ausencia de esos medicamentos "se debe a una demora administrativa de alto nivel que ha tenido que ver con la firma de los presupuestos generales, lo que repercute en el resto de los ministerios", dijo la psicóloga Lucas.

De este modo, "por primera vez tenemos una situación en la que el Ministerio de Salud le plantea a las provincias un pedido de ayuda para cubrir una brecha por un faltante de cuatro medicamentos", dijo Lucas, cuya fundación desde 1989 trabaja en diversas áreas de salud pública.

Esos medicamentos discontinuados forman parte de otros 25 que se necesitan para la elaboración de los esquemas farmacéuticos para los pacientes con VIH (virus de inmunodeficiencia humana, causante del sida) y que suelen combinar tres tipos de drogas distintas, señaló.

Aunque el problema no surgió en la Dirección Nacional de Sida del Ministerio de Salud, "nos preocupa que esta demora administrativa entraña una dificultad que tiene que ver con la eficiencia, o con alguien que tomó la decisión de demorarlo o que por alguna razón no pudo cumplir con los tiempos", explicó.

Al mismo tiempo, la Fundación Huésped acentuó su inquietud por "la falta de conciencia que implica que esta demora le está generando un perjuicio a la población que depende de la provisión de medicamentos".

Ninguna autoridad del Gobierno de Mauricio Macri ha salido a responder qué medidas preventivas se van a adoptar para que no vuelva a faltar este tipo de medicación, y qué sucederá si alguna provincia no puede o no quiere encargarse de la compra de los antirretrovirales.

El Estado nacional es el garante del derecho al acceso de esos fármacos, recordó Lucas.

Los medicamentos faltantes podrían ser sustituidos, pero esto conlleva un cambio de régimen en la toma de medicación de cada paciente.

"Ya es difícil tomar medicación de por vida, que es el compromiso que hacen las personas con VIH, así que un cambio en el esquema puede generar un fallo en la adherencia, y que la persona deje de tomar medicación por un tiempo", detalló Lucas

Cuando eso sucede y el nivel de medicación no se mantiene estable en el cuerpo, puede generar que el VIH se haga resistente a los antivirus, advirtió la directora de Programas de la Fundación Huésped.

Unas 122.000 personas viven con VIH en Argentina, aunque se estima que 30 de ellas no tienen conocimiento de que son seropositivas por no haberse realizado ninguna prueba, de acuerdo a la última estimación publicada en el Boletín Oficial en diciembre pasado.

Unas 70.000 personas con VIH se tratan en el sistema de salud pública a través de un programa del Ministerio de Salud, y algunas de ellas tienen prescriptos en sus terapias los fármacos faltantes.