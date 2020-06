Trump asegura que Bolton podría enfrentar cargos penales por libro sobre la Casa Blanca

"Eso es responsabilidad penal, por cierto, de lo que estamos hablando. No es como si tuviera que devolver tres dólares que hizo del libro. Se llama responsabilidad penal. Es algo grande", dijo Trump a periodistas cuando se le preguntó sobre la próxima publicación.

Agregó que todas las conversaciones que tuvo con Bolton fueron "altamente clasificadas".

Bolton, a menudo referido como un halcón conservador, fue uno de los confidentes cercanos de Trump durante su tiempo como asesor de seguridad nacional antes de ser despedido abruptamente en septiembre de 2019.

Su inminente libro The Room Where It Happened: A White House Memoir (La habitación donde sucedió: una memoria de la Casa Blanca) es el último en una lista creciente de publicaciones supuestamente condenatorias de exfuncionarios de la administración Trump.

El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, dijo que Bolton no ha completado el proceso de aprobación de su libro.

"Las personas que vienen a trabajar en el gobierno y tienen acceso a información confidencial generalmente firman un acuerdo que dice que cuando dejan el gobierno si escriben algo que podría reflejar parte de la información a la que han tenido acceso, tienen que irse a un proceso de aprobación antes de que puedan publicar un libro", dijo a los periodistas.

Y agregó: "no creemos que Bolton haya pasado por ese proceso. [El] no ha completado el proceso y, por lo tanto, está violando ese acuerdo", agregó Barr.

El medio de noticias Axios informó anteriormente que el libro de Bolton contieneen la Oficina Oval, que va más allá de sus tratos con Ucrania.

Las actividades de Trump para presionar al gobierno ucraniano a desenterrar al rival político Joe Biden, cuyo hijo sirvió en el consejo de una gran empresa petrolera, llevaron a un juicio político contra el presidente del cual fue absuelto en febrero.