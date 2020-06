Latinoamericanos en EEUU: los George Floyd olvidados

Este es el caso más próximo y terrible de xenofobia y discriminación contra latinos en EEUU, y sin duda conmovió a todo el país, pero parece haber sido solo el paroxismo de un flagelo diario al que se le presta poca atención: esta minoría sufre diariamente discriminación, racismo y abuso policial como el que acabó con la vida del afroestadounidense George Floyd el mes pasado.

Activistas señalan que muchos de estos casos de discriminación a latinos no tienen tanta repercusión como el de Floyd porque, a lo que se suma que en varias ocasiones las propias víctimas no presentan las denuncias por temor a represalias.

La amenazas a latinoamericanos con reportar su estatus migratorio son frecuentes, y hablar español en algunas de las ciudades de EEUU significa un riesgo de ser agredido verbalmente y a veces hasta físicamente. Mientras, miles de niños y mujeres migrantes reportan abusos cuando son detenidos.

Invisibilizados

"Sufrimos el mismo racismo que los afroestadounidenses, con la única diferencia de que en los noticieros van a dar a conocer cuando ocurre algo contra un negro. La violencia contra el latinoamericano es invisibilizada. A menos que sea un crimen bastante grande, es totalmente ignorada", dijo a Sputnik el activista y exvicecónsul de Guatemala en el estado de Colorado (centro), Percy Peña Riley.

Por su parte, Ana María Tejada, activista en California (oeste) quien trabaja hace 28 años como traductora de español en casos judiciales, señala que, además, la comunidad hispana no tiene la misma fuerza de protesta que la afroestadounidense.

"Los medios invisibilizan la violencia que sufren los hispanos . Es lógico que el periodismo de EEUU se va a enfocar en la raza afroamericana, porque ellos no se quedan callados. Mientras tanto, el hispano no hace nada. Mientras que el afroamericano se une, lucha, aunque se exponga y llama a otros, el hispano no conoce sus derechos", dijo Tejada, quien también fue expresidenta de la Cámara de Comercio de Ontario, California.

Tejada señaló que muchas veces las personas llaman a la policía y el latinoamericano se siente intimidado.

"El migrante se intimida cuando lo empiezan a insultar por el temor de la policía, porque sabe que el policía va a llegar y no los va a defender a ellos, sino al que está haciendo el daño", agregó.

Cifras

Casi cuatro de cada 10 hispanos (38%) en EEUU dicen haber experimentado discriminación en el último año, según la Oficina del Censo (2018).

Además, el Buró Federal de Investigaciones de EEUU (FBI, por sus siglas en inglés), señaló que en 2017 se registraron. Los incidentes considerados como antihispanos constituyen alrededor de la mitad de todos los crímenes de odio por cuestiones de etnicidad denunciados en EEUU desde 2004.

Asimismo, la composición étnica y de origen de las personas asesinadas por la policía demuestra que las poblaciones latinas y afroamericanas son mucho más vulnerables frente a la brutalidad policial selectiva.

Durante los últimos cinco años, la policía asesinó a 23 personas latinas por millón de habitantes, mientras que la tasa de asesinatos policiales de personas blancas no latinas es de 12 por millón de habitantes.

Generalización

Por otro lado, Peña Riley y Tejada señalaron a Sputnik que la discriminación en EEUU está generalizada, ya que incluso los grupos se segregan entre sí.

Una activista guatemalteca que tiene 46 años y vive desde hace 15 en los Ángeles (suroeste) dijo a Sputnik que "lamentablemente" los policías latinos también discriminan a los inmigrantes hispanohablantes.

"La discriminación está en todos, porque yo he visto latinos que discriminan a los mismos latinos. Realmente no lo entiendo. Hay mucho odio en esta sociedad", reflexionó.