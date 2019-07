Los trabajadores de Amazon están furiosos

Los empleados polacos de Amazon, insatisfechos con los bajos salarios y las condiciones de trabajo en la empresa, están recogiendo firmas para un referéndum de huelga. Desde el 15 de julio y coincidiendo con el pistoletazo de salida de Prime Day, la recogida de firmas ha cubierto los cinco centros logísticos del gigante estadounidense. Hay posibilidades, dicen sus organizadores, de que en los próximos meses pueda participar en el referéndum el 50% de los trabajadores polacos —unos 7.000—. "Entonces tendremos el derecho de organizar la primera huelga legal en Polonia en todas las instalaciones de Amazon", dicen sus organizadores.

"Eso podría desencadenar una huelga internacional y los clientes no podrían recibir paquetes", explica a Sputnik Grzegorz Cison, uno de los empleados de Amazon y portavoz de la organización sindicalista Solidaridad de los Trabajadores de Amazon Polonia.

Bajos salarios y malas condiciones de trabajo

María Malinowska, miembro de otro sindicato de trabajadores en Amazon, señala que la gente ha perdido el miedo y que participa muy activamente en el referéndum. "Conocemos el valor de mercado de la empresa para la que trabajamos", dice a Sputnik.

Los bajos salarios y las difíciles condiciones de trabajo son los principales motivos de insatisfacción del personal logístico de Amazon en Polonia, aunque no las únicas. Antes de la huelga exigían a Amazon que subiese el salario por hora de los empleados del almacén hasta los 25 eslotis —6,59 dólares— limpios y que dejase de evaluar la calidad del trabajo de los empleados de acuerdo con las normas actualmente en vigor.

Según Malinowska, los estándares de productividad laboral de Amazon Polonia no tienen en cuenta ni la edad ni el sexo del empleado. Ni siquiera se tienen en cuenta la opinión que pueda tener el jefe del trabajador. "El trabajo se evalúa de forma muy mecánica y no se tiene en cuenta el factor humano", denuncia Malinowska.

Además, dicen los polacos, en Alemania los trabajadores de Amazon gozan de mejores condiciones laborales.

En Alemania ganan tres veces más

En Alemania, los empleados trabajan mediante un sistema completamente diferente: 7,5 horas diarias, mientras que el de los polacos es de 10 horas.

"No se les exigen los mismos niveles de calidad que a nosotros. Pero lo más importante es que no pueden ser despedidos si no cumplen con esos niveles", dice Grzegorz Cison. Además, ganan tres veces más, dice.

Si los centros logísticos de Amazon en Polonia y en Alemania hacen huelga al mismo tiempo, los clientes del gigante del comercio electrónico se quedarán sin paquetes. "Antes, cuando los almacenes alemanes de la empresa hacían huelga, Amazon solía redirigir las mercancías a los centros logísticos polacos", señala Cison.

¿Qué opina Amazon sobre las protestas?

Marta Rzetelska, directora de relaciones públicas de Amazon en Polonia, explica a Sputnik que la empresa ofrece actualmente a sus empleados lo que exigen las organizaciones sindicales: un salario altamente competitivo de 20 eslotis —5,27 euros— por hora brutos, un atractivo paquete social y la oportunidad de desarrollarse y de crecer dentro de la empresa, además de trabajar en un almacén moderno y seguro.

"Siempre hablaremos con nuestros empleados y escucharemos lo que tengan que decirnos, independientemente de la forma de diálogo que elijan. Las condiciones de trabajo en nuestros centros logísticos polacos siguen abiertas al público", dice.

Un portavoz de Amazon señaló a Business Insider que los sindicatos que lideran las protestas están "extendiendo información errónea" y que Amazon ofrece "salarios líderes en la industria, beneficios y un lugar de trabajo seguro". Los acusa de lanzar información errónea en su beneficio "cuando de hecho nosotros ya ofrecemos las cosas que ellos exigen", comentó a Business Insider.